Також на цьому тижні загинув поет і громадський активіст Максим Кривцов, який захищав Україну від російських окупантів. Що ще трапилося в українському шоубізі – розкаже 24 Канал.

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Смерть Віталія Білоножко

9 січня відійшов у вічність народний артист України Віталій Білоножко. Виявилось, що чоловік лежав у лікарні, де у нього зупинилося серце. Власне, це й стало причиною смерті співака.

У останньому дописі у соцмережах Віталій з болем описував наше сьогодення.

Як добре, що наші мами, батьки, з небес не бачать свавілля, божевілля сатанинського світу у середовищі, в якому проживали своє життя. А зараз вони нищать нас – от що нам залишилося у спадок. Та дорога до мам, ніжна пам'ять до них не заросте. Вона довічно з нами, а пісні писалися та співалися про вічне!,

– висловлювався співак.

З приводу втрати висловилися й відомі українські зірки. Павло Зібров був знайомий з Віталієм близько 40 років. Він написав свої співчуття родині співака та припустив, чому Білоножко пішов з життя.

Думаю, що по ньому сильно вдарила ця війна. Як і всі в його віці, мав хронічні захворювання. На жаль, така коротка доля. Пішла легенда,

– писав він.

Акторка Ольга Сумська також була шокована такою звісткою. Вона зізналась, що не може повірити в те, що не побачить більше Віталія на сцені.

12 січня з народним артистом попрощалися у Національній філармонії Києва. Провести Білоножко в останню путь прийшли небайдужі та шанувальники творчості артиста. У філармонії звучали пісні Віталія та показували відео з його концертів.



Похорон Білоножка / Фото OBOZ.UA

Відспівав Білоножка патріарх Православної церкви України Філарет. Також на похорон прийшли співачка Ауріка Ротару, актор Володимир Талашко, юристка Марина Стефанчук, кінопродюсер Микола Княжицький, композитор Олександр Злотник та інші знайомі співака.

Учасники Нацвідбору на Євробачення презентували пісні

3 лютого наживо почуємо 11 молодих українських співаків, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі. 11 січня повідомили, з якими композиціями вони будуть змагатися.

Цікаво, що серед них є як танцювальні пісні, так і ліричні треки, які викликають мурашки. Композиції звучатимуть українською та англійською мовами. Також оголосили порядок виступів учасників у фіналі Нацвідбору. Він має такий вигляд:

YAKTAK – Lalala INGRET – Keeper NAZVA – Slavic English ANKA – "Палала" Drevo – Endless chain Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria MELOVIN – DREAMER SKYLERR – Time is running out Ziferblat – Place I Call Home YAGODY – Tsunamia NAHABA – GLASSS

Після оприлюднення пісень у ютубі, люди почали висловлювати свої думки з приводу композицій. Не обійшлося без скандалів. Деякі користувачі мережі помітили схожість треку дуету NAHABA GLASSS, з піснею російського гурту ТАТУ "Нас не догонят". Однак, з ними погодилися не всі. Інші писали, що композицію повинні почути у всій Європі.

Також розкритикували пісню alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria. Попри те, що в пісні поєднуються сучасні та народні мотиви, до неї з'явилися певні питання. А причина у тому, що в треку згадується Матір Тереза, до якої неодозначно ставляться у світі.

Існує думка, що жінка наживалась на хворих і прикривалась благодійністю. Йшлося навіть про те, що вона не давала хворим знеболювальних, коли ті цього потребували. До того ж Тереза підтримувала заборону абортів. Тому й невідомо, як сприймують таку пісню у Європі.

Згодом букмекери оновили власні прогнози на Євробачення-2024. Велика Британія може виграти з імовірністю у 8%, за нею йде Україна, яка має 7%. Швеція посідає третю сходинку з шансом виграти у 6%. Натомість Італія – наразі четверта з 6% на перемогу. А от Ізраїль опустився на п'яте місце та може перемогти з шансом у 5%.

Смерть Максима Кривцова

7 січня з'явилась новина про загибель на фронті відомого українського поета Максима Кривцова. Цю втрату оплакували письменники, волонтери, військові та інші українці.

Зокрема, поет Павло Вишебаба зізнався, що не може повірити в смерть військового. Він поділився, що відчув "фізичний біль в серці, як за рідною людиною".

Письменниця Оксана Забужко теж висловила свої співчуття щодо смерті поета. Вона зізналась, що планувала купувати збірку віршів Кривцова.

Військовослужбовиця ЗСУ з позивним "Відьма" Ірина Коваленко написала, що ненавидить росіян, які вбили поета.



Загинув Максим Кривцов / Фото з інстаграму поета

Згодом у мережі з'явився фейк про обставини загибелі на війні поета. Одна з користувачок мережі поширила допис, в якому зазначила, що Максим потрапив до полону, коли повертався на позиції після бою. Згодом, як вона зазначила, українські військові знайшли Кривцова та його кота розстріляними.

На допис відреагували знайомі хлопця. Зокрема, побратим Максима Дмитро Вербич заявив, що інформація про те, що Кривцова розстріляли, є неправдивою. А режисерка та подруга Кривцова Ірина Цілик вважає такі публікації "огидною маніпуляцією". Після суспільного обурення користувачка мережі спробувала виправдатися за допис. За словами жінки, вона почула цю історію від різних військових та хотіла поширити її.

11 січня з Максимом Кривцовим попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі. Після закінчення відспівування, процесія перенеслась на Майдан Незалежності. Прощання з українським захисником відбувалося під звуки сирен повітряної тривоги. Окупанти підняли в небо МіГ-31К – цей літак є потенційним носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал".

Наступного дня з військовим попрощалися у Рівному. Там Максима відспівали у соборі та поховали на місцевому кладовищі.

Росіяни вкрали пісню Соловій

Дружина представника Путіна Пєскова вкрала пісню української співачки Христини Соловій "Тримай". Тетяна Навка без дозволу використала її для цинічного льодового шоу "Вечори на хуторі". Композицію переклали російською мовою.

Соловій зізналась, що така крадіжка відбувається вже не вперше.

Це не перша крадіжка моїх творів росіянами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко,

– заявила артистка.

Виконавиця планує подавати до суду. Тому вона звернулась до всіх українців з проханням допомогти знайти і встановити причетних.

До того ж у цьому шоу можна почути українську пісню "Ніч яка місячна". Її виконали зрадники України Ані Лорак та Олександр Панайотов.

Згодом з'ясувалося, що постановником льодового шоу був Василь Козар, який народився в Україні, на Закарпатті. У 2011 році чоловік виграв у проєкті "Танцюють всі!". Пізніше він працював головним хореографом "Танців з зірками" та був постановником одного з концертів "Тіни Кароль". У 2021 Василь поїхав у Росію, де став хореографом у їхніх "Танцях".

Козар закрив свій профіль у соцмережах та мовчить про війну, яку Росія почала проти України. Раніше його як зрадника згадував Євген Кот: "Вася Козар, у якого сім’я тут. Віталік Савченко, у якого мама тут. Усі мовчать. Я можу тільки одне сказати: пішли ви в с**ку!".

Скандал з участі нареченого Соні Морозюк

Нещодавно громадськість сколихнув корупційний скандал, де фігурує наречений Соні Морозюк та його батько. Йдеться про незаконне збагачення на постачанні одягу для ЗСУ. Саму Морозюк назвали "головним інвестиційним проєктом Романа Гринкевича".

Художниця зазначала, що начебто до скандалу не часто спілкувалась з коханим про його бізнес та роботу, бо це її "не дуже цікавило". Вона додала, що не знається на системі державних закупівель, а тому довіряла нареченому. Ігор Гринкевич для неї – "просто батько коханого".



Цього тижня художницю в цій ситуації вирішили підтримати деякі публічні особи. Наприклад, Христина Горняк висловилась, що давно знайома з Морозюк і не вважає, що та досягла успіху завдяки нареченому. На думку нотаріуса, дівчина стала відомою через "довгу працю та шикарний маркетинг".

Володимир Дантес засудив родину Гринкевичів та самого бізнесмена. Він навіть порівняв його сім'ю з загарбниками. Водночас співак зазначив, що не готовий критикувати Соню та її творчість. Дантес думає, що успіх дівчини не залежав від грошей нареченого Романа Гринкевича – сина фігуранта скандалу.

А от співачка Анна Трінчер навпаки розкритикувала художницю та назвала "абсурдом" те, що Морозюк могла не знати про діяльність свого нареченого.



Соня Морозюк і Роман Гринкевич / Фото з інстаграму художниці

Згодом у мережі з'явилося інтерв'ю Соні Морозюк, яке вона дала ще до корупційного скандалу з її нареченим. Там вона розповідала, що мріє про те, аби на весіллі з Романом Гринкевичем була вся її родина. Однак, тепер невідомо, чи відбудеться весілля. Адже дівчина ствердила, якщо звинувачення у бік Романа та членів родини підтвердяться, то вона завершить стосунки.

Також провели розслідування майна бізнесмена Гринкевича. Під час пошуку активів знайшли загалом 17 житлових об'єктів, зокрема, дві квартири художниці Соні Морозюк. Також йдеться про 7 об'єктів нежитлової нерухомості, серед яких один розташований на вулиці Саксаганського у центрі Києва. У ході розслідування виявили й елітні авто, земельні ділянки та корпоративні права у різних компаніях. Сама Морозюк ніяк не прокоментувала цей факт.