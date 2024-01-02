За що затримали Гринкевича, що відомо про його сина та чому полився хейт на адресу Морозюк – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Соня Морозюк виходить заміж за скандального Гринкевича

У зв'язку з затриманням бізнесмена Ігоря Гринкевича ведучий телемарафону "Єдині новини" Євген Плінський у своїх соцмережах вирішив "розібрати" його родину на молекули. Так, виявилося, що одна з фірм Гринкевича, яка фігурувала у скандалах із закупівлею військового одягу, насправді зареєстрована на його сина Романа. Плінський стверджує, що кошти, отримані нечесним шляхом, хлопець вкладав у свою дівчину. Зокрема, у столиці нещодавно відбулася виставка Соні Морозюк "Мазня", на промо якої пішли мільйони гривень.

Відео Соні Морозюк про виставку: дивіться онлайн

Соня – наречена нашого "героя" Роми Гринкевича, для якого "Мазня" стала головним інвестиційним проєктом. Зароблені на корупційних підрядах Міноборони гроші Рома тупо вкладав в Соню. Мільйони оборонних гривень вкладались в молоду дівчину, її творчість та успіх. Замість дронів для ЗСУ – купувались годинники, замість тепловізорів – прикраси Cartier, замість пікапів – нові тачки для нареченої,

– написав телеведучий.

Крім того, у жовтні Соня Морозюк відпочивала у Венеції, де їй освідчився коханий. Як розповів Плінський, за кордон Роман виїхав як волонтер. Свого хлопця художниця тоді називала "Містер Ікс".



Соні Морозюк зробили пропозицію / Фото з інстаграму художниці

Зазначимо, зараз Соня закрила всі свої соцмережі й ніяк не коментує скандал в мережі.



Соня Морозюк закрила свій акаунт в інстаграмі / Скриншот сторінки художниці

Хто така Соня Морозюк і що вона говорила про свій успіх

Соня Морозюк – художниця родом із Харкова. Її картини є в Монатіка, Віталія Кіма й навіть у Володимира Зеленського. Цікаво, що вона не лише отримала визнання серед впливових людей, але й залишила свій слід на вулицях Києва патріотичним муралом із написом: "Що крутіше, ніж сім'я в 44 мільйони". До того ж у 2022 році картини Соні прикрашали рекламні щити вздовж трас по всій Україні. Ба більше, Морозюк співпрацювала з "ПриватБанком", "Укрзалізницею", "Укрпоштою" та іншими українськими бізнесами.

Дівчина стверджує, що досягнула цього важкою працею: "10% – це талант. 10% – це вдача, а інші 80% ти просто працюєш. Ї*ашеш з ранку до ночі. І все. В тебе не може тоді не вийти".

Водночас Соня говорила, що часто хейтери переконані, що це тато їй купує всі колаборації: "Ви уявіть які статки повинні бути у мого батька, щоб він купував мені колаборації з "Укрзалізницею", з "Укрпоштою", з "ПриватБанком". Зі всіма. Ну я б тоді взагалі не працювала, якби в мене був такий заможний тато".

Зазначимо, тато художниці є відомим дизайнером інтер'єру в Харкові.

Я жартувала про те, що вже чекаю, коли мені припишуть багатого коханця. Ну от чому саме батько? Ну я нібито симпатична дівчина. Чому до батька причепились? Я не знаю,

– поділилася мисткиня.

Соня також розповідала, як потрапляла на рекламу в ТРЦ Gulliver у Києві. За словами художниці, бренди самі просять її про колаборацію й розміщують промо цього продукту на фасаді столичного торгового центру.

"Я за це не плачу гроші, хоча ну це рекламна площина. Мені здається, що це найдорожча рекламна площина в Україні. Ці екрани", – підкреслила Соня.

Морозюк запевняє, що за своє просування нікому не платила грошей.

Інтерв'ю з Сонею Морозюк: дивіться відео онлайн

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