Соня Морозюк порушила мовчання та висловилась про корупційний скандал, де фігурує її наречений та його батько. Вона заявила, що перебуває у відносинах з Романом Гринкевичем 5 місяців, два з яких пара перебуває у заручинах.

До слова Соня Морозюк та син корупціонера Гринкевича засвітилися на скандальному концерті "Кварталу"

Соня Морозюк про нареченого і його бізнес

Я можу розповідати про нього багато, але не буду. Хто кохав, той сам знає, що говорити тут можна нескінченно. Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень в тому, що Роман причетний до якихось оборудок,

– висловилась Соня про бойфренда.

Морозюк пояснила, що до скандалу не часто спілкувалась з Романом про його бізнес та роботу, бо це її "не дуже цікавило". Вона додала, що не знається на системі державних закупівель, а тому довіряла нареченому. Ігор Гринкевич для неї – "просто батько коханого".

"Те, що відбулося, виглядає як злочин. Звичайно, встановити обставини має суд. Я розумію суспільне обурення, і обурена сама. Маємо факт – ситуацією займаються правоохоронні органи, до неї прикута суспільна увага – отже, це не та тема, яку я можу або маю право коментувати. Тим паче, що йдеться про батька Романа", – написала художниця.

Соня Морозюк заявила, що не готова визнати злочинцями близьких людей та членів родини, бо для неї "мораль вище стосунків". Вона продовжить розбиратися у ситуації та покине Романа, якщо будуть правдивими звинувачення у розкраданні коштів для ЗСУ.

Хто створив Соню Морозюк

У наступній частині допису Соня Морозюк спробувала спростувати тезу, начебто Роман Гринкевич причетний до розвитку її кар'єри. Це вона називає "очевидною нісенітницею", оскільки була художницею і без нього - перемагала на конкурсах, співпрацювала з відомими людьми.

Чого не було, то це однієї каблучки і одного кольє. Це дорогі подарунки, але вони єдині. Більше нічого не було. Мої придбання за 2023 рік, про які багато пишуть, це все за власні кошти,

– стверджує Морозюк.

Пояснимо. Відомо про те, що у 2023 році Соня Морозюк придбала PORSCHE CAYENNE 2015 року та комерційне приміщення у столиці площею 122 квадратних метрів. Його вартість оцінюють у 4,6 мільйона гривень.

За словами Соні, авто вона придбала сама за 33 тисячі доларів. Її доходи за минулий рік становлять – близько ста тисяч доларів. Щоправда, художниця не пояснила покупку комерційного приміщення. Однак вона готова подати декларацію.



"Мене звинувачують у "відмиванні грошей". Яких грошей? Де ці мільярди, де ці банківські переводи, які мали б ходити через мої рахунки? У мене немає рахунків за кордоном, прихованих статків, нічого. Ставити моє прізвище поруч з "виведеним мільярдом" – це просто брехня. Я до статків Романа не маю жодного відношення, бо ми не подружжя", – пише Соня Морозюк.

Художниця додала, що може віддати свій "порш", якщо хтось доведе, що її колаборації чи реклами були проплаченими. Це стосується і виставки "Мазня", яку після скандалу закрили.

Хочете травити мене, вам так буде легше – давайте. Але в епоху соцмереж кожен з вас може опинитися на моєму місці. Я нікого не виправдовую, я не потребую співчуття чи жалості, лиш кажу про факт: я створила себе сама. Він може комусь не подобатись, але це правда,

– завершила Морозюк.

Коротко про корупційний скандал

29 грудня ДБР на хабарі розміром у 500 тисяч доларів затримали львівського підприємця Ігоря Гринкевича, який є одним із головних постачальників для Міноборони. Компанії його родини виграли тендери Міноборони на загальну суму 3,2 мільярда гривень. Бізнесмена підозрюють в розкраданні близько половини цієї суми, що стосувалась постачання одягу для військових. Зараз у мережі випливають факти дорогих покупок членів сім'ї у 2023 році, вже після укладених договорів з Міноборони.

Одна з фірм, що фігурує в корупційному скандалі, зареєстрована на сина – Романа Гринкевича. Він є нареченим Соні Морозюк Журналісти підозрюють, що кошти, які той отримав нечесним шляхом, вкладалися у її розвиток.