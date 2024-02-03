Хто з 11 вокалістів відкриє фінал, а хто виступить останнім та з якими саме треками стало відомо під час пресконференції, яка відбулася 11 січня.

До теми Букмекери оновили прогнози на Євробачення-2024: на якому місці зараз Україна

Порядок виступів учасників у фіналі Нацвідбору Євробачення-2023

YAKTAK – Lalala INGRET – Keeper NAZVA – Slavic English ANKA – "Палала" Drevo – Endless chain Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria MELOVIN – DREAMER SKYLERR – Time is running out Ziferblat – Place I Call Home YAGODY – Tsunamia NAHABA – GLASSS

Учасники фіналу Нацвідбору / Фото Суспільного

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024