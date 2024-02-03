Хто з 11 вокалістів відкриє фінал, а хто виступить останнім та з якими саме треками стало відомо під час пресконференції, яка відбулася 11 січня.

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Порядок виступів учасників у фіналі Нацвідбору Євробачення-2023

  1. YAKTAK – Lalala
  2. INGRET – Keeper
  3. NAZVA – Slavic English
  4. ANKA – "Палала"
  5. Drevo – Endless chain
  6. Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  7. MELOVIN – DREAMER
  8. SKYLERR – Time is running out
  9. Ziferblat – Place I Call Home
  10. YAGODY – Tsunamia
  11. NAHABA – GLASSS

Учасники фіналу Нацвідбору / Фото Суспільного

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2024

  • Представника України на Євробаченні-2024 оберуть у прямому ефірі, який відбудеться 3 лютого 2024 року.
  • Імена 10 фіналістів Суспільне оголосило в листопаді, після проведення прослуховувань, однак завдяки нововведенню глядачі мали шанс обрати 11 учасника – з лонглиста, куди увійшли артисти, які в результаті прослуховувань не змогли потрапити у фінал.
  • Відповідне голосування проводили в Дії. Найбільшу кількість голосів отримала ANKA з треком "Палала".
  • Переможець Нацвідбору, якого оберуть вже за кілька тижнів, навесні відправиться у Швецію, де представлятиме Україну.
  • Цього року конкурс відбудеться у місті Мальме 7, 9 та 11 травня.