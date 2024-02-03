Жанрове різноманіття та тематика пісень вражають. Серед них є як танцювальні хіти, так і ліричні композиції, що проймають до мурах. Кожен трек заслуговує на те, щоб звучати на всю Європу.
До теми Наша ДНК – це не лише фолк, – інтерв'ю з MELOVIN про Івасюка, Нацвідбір та пісню Jerry Heil
3 лютого у прямому ефірі наживо почуємо 11 молодих українських виконавців, які вражатимуть талантом і боротимуться за прихильність глядачів:
- YAKTAK – Lalala
- INGRET – Keeper
- NAZVA – Slavic English
- ANKA – "Палала"
- Drevo – Endless chain
- Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
- MELOVIN – DREAMER
- SKYLERR – Time is running out
- Ziferblat – Place I Call Home
- YAGODY – Tsunamia
- NAHABA – GLASSS
Фінальні версії пісень кожного з артистів вже доступні до прослуховувань. Саме серед цих треків 3 лютого оберуть той, який представлятиме Україну у Швеції.
YAKTAK – Lalala: слухайте пісню онлайн
INGRET – Keeper: слухайте пісню онлайн
NAZVA – Slavic English: слухайте пісню онлайн
ANKA – "Палала": слухайте пісню онлайн
Drevo – Endless chain: слухайте пісню онлайн
Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: слухайте пісню онлайн
MELOVIN – DREAMER: слухайте пісню онлайн
SKYLERR – Time is running out: слухайте пісню онлайн
Ziferblat – Place I Call Home: слухайте пісню онлайн
YAGODY – Tsunamia: слухайте пісню онлайн
NAHABA – GLASSS: слухайте пісню онлайн
Євробачення-2024: головне, що треба знати
- У 2023 році на Євробаченні, яке проводили у Великій Британії від імені України, перемогла представниця Швеції – співачка Лорін. Це була її друга перемога на конкурсі.
- Згодом організатори оголосили, що у 2024 році конкурсі відбудеться у шведському місті Мальме.
- Перший півфінал проведуть 7 травня, другий – 9 травня, а великий фінал – 11 травня.
- Також Європейська мовна спілка повідомила, що слоганом Євробачення залишається фраза – "United By Music" ("Об'єднані музикою"). Її використовуватимуть у конкурсі у всі наступні роки.