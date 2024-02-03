Жанрове різноманіття та тематика пісень вражають. Серед них є як танцювальні хіти, так і ліричні композиції, що проймають до мурах. Кожен трек заслуговує на те, щоб звучати на всю Європу.

До теми Наша ДНК – це не лише фолк, – інтерв'ю з MELOVIN про Івасюка, Нацвідбір та пісню Jerry Heil

3 лютого у прямому ефірі наживо почуємо 11 молодих українських виконавців, які вражатимуть талантом і боротимуться за прихильність глядачів:

  1. YAKTAK – Lalala
  2. INGRET – Keeper
  3. NAZVA – Slavic English
  4. ANKA – "Палала"
  5. Drevo – Endless chain
  6. Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
  7. MELOVIN – DREAMER
  8. SKYLERR – Time is running out
  9. Ziferblat – Place I Call Home
  10. YAGODY – Tsunamia
  11. NAHABA – GLASSS

Фінальні версії пісень кожного з артистів вже доступні до прослуховувань. Саме серед цих треків 3 лютого оберуть той, який представлятиме Україну у Швеції.

YAKTAK – Lalala: слухайте пісню онлайн

INGRET – Keeper: слухайте пісню онлайн

NAZVA – Slavic English: слухайте пісню онлайн

ANKA – "Палала": слухайте пісню онлайн

Drevo – Endless chain: слухайте пісню онлайн

Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: слухайте пісню онлайн

MELOVIN – DREAMER: слухайте пісню онлайн

SKYLERR – Time is running out: слухайте пісню онлайн

Ziferblat – Place I Call Home: слухайте пісню онлайн

YAGODY – Tsunamia: слухайте пісню онлайн

NAHABA – GLASSS: слухайте пісню онлайн

Євробачення-2024: головне, що треба знати

  • У 2023 році на Євробаченні, яке проводили у Великій Британії від імені України, перемогла представниця Швеції – співачка Лорін. Це була її друга перемога на конкурсі.
  • Згодом організатори оголосили, що у 2024 році конкурсі відбудеться у шведському місті Мальме.
  • Перший півфінал проведуть 7 травня, другий – 9 травня, а великий фінал – 11 травня.
  • Також Європейська мовна спілка повідомила, що слоганом Євробачення залишається фраза – "United By Music" ("Об'єднані музикою"). Її використовуватимуть у конкурсі у всі наступні роки.