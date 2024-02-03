Жанрове різноманіття та тематика пісень вражають. Серед них є як танцювальні хіти, так і ліричні композиції, що проймають до мурах. Кожен трек заслуговує на те, щоб звучати на всю Європу.

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3 лютого у прямому ефірі наживо почуємо 11 молодих українських виконавців, які вражатимуть талантом і боротимуться за прихильність глядачів:

YAKTAK – Lalala INGRET – Keeper NAZVA – Slavic English ANKA – "Палала" Drevo – Endless chain Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria MELOVIN – DREAMER SKYLERR – Time is running out Ziferblat – Place I Call Home YAGODY – Tsunamia NAHABA – GLASSS

Фінальні версії пісень кожного з артистів вже доступні до прослуховувань. Саме серед цих треків 3 лютого оберуть той, який представлятиме Україну у Швеції.

YAKTAK – Lalala: слухайте пісню онлайн

INGRET – Keeper: слухайте пісню онлайн

NAZVA – Slavic English: слухайте пісню онлайн

ANKA – "Палала": слухайте пісню онлайн

Drevo – Endless chain: слухайте пісню онлайн

Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria: слухайте пісню онлайн

MELOVIN – DREAMER: слухайте пісню онлайн

SKYLERR – Time is running out: слухайте пісню онлайн

Ziferblat – Place I Call Home: слухайте пісню онлайн

YAGODY – Tsunamia: слухайте пісню онлайн

NAHABA – GLASSS: слухайте пісню онлайн

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