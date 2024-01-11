Коли Христина Соловій дізналась про те, що Тетяна Навка вкрала її пісню для льодового шоу, то попросила фанів про поширення. Так вдалося дізнатися, хто є режисером проєкту дружини путінського блазня Пєскова.

До слова Дружина Пєскова вкрала пісню Христини Соловій для цинічного шоу: співачка хоче судитися

Режисером пропагандистського шоу є колишній українець

Постановником льодового шоу є Василь Козар, який родом з Закарпаття.

Режисером лєдового шоу, до якого накрали українських пісень, є ось цей колишній українець. Як кожен сантиметр української землі відвоюємо і відстоїмо свою культурну спадщину,

– повідомила Христина Соловій.



Ім'я режисера / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, росіяни переклали пісню Христини Соловій "Тримай" на російську мову та використали її для свого шоу. Окрім того, вкрали й легендарну композицію "Ніч яка місячна". Співачка не хоче залишити цю справу, а планує позиватись до суду.

Христина Соловій також пояснила, чому вирішила довести справу до кінця. Адже не вперше росіяни присвоюють собі українські пісні, страви, історію та культурну спадщину.

"Якщо хтось не до кінця розуміє, чому мене чорти взяли. Нібито ми вже мали би звикнути, що у нас все крадуть росіяни. То уявіть собі, що ця Навка візьме своє лєдовоє шоу і прокатає його, наприклад, країнами Європи, Німеччини Австрії, хто там ще їх приймає. Що подумають європейці: що те, як звучить пісня "Тримай", так звучить "русская культура"", – пояснила Христина Соловій.

Хто такий Василь Козар

Танцівник народився в Мукачеві на Закарпатті, навчався в Києві в університеті культури та мистецтв. Після цього він стажувався у США.

У 2011 році Василь Козар став переможцем проєкту "Танцюють всі!". Пізніше він працював головним хореографом "Танців з зірками", постановником одного з концертів "Тіни Кароль". У 2021 Василь з Закарпаття поїхав у Росію, де був хореографом у їхніх "Танцях".

Василь Козар закрив свою сторінку, війну не висвітлює. Рік тому його як зрадника згадував Євген Кот: "Вася Козар, у якого сім’я тут. Віталік Савченко, у якого мама тут. Усі мовчать. Я можу тільки одне сказати: пішли ви в с**ку!".



Василь Козар і Тіна Кароль / Фото з соцмереж