Також Костянтин Войтенко повідомив, що одружується вдруге. А от король Чарльз III вперше вийшов на публіку після новини про рак. Якими ще подіями був насичений цей тиждень у шоубізнесі – знає 24 Канал.

До речі Англомовний трек Барських, нова Полякова та дует Parfeniuk і Wellboy: добірка драйвових пісень

Майно Соні Морозюк можуть арештувати

Усе почалося з того, що колишньому нареченому художниці та його батьку, львівському підприємцю Ігорю Гринкевичу повідомили про підозру в створенні злочинної організації. Йдеться про постачання неякісної продукції для українських військових. Такі схеми завдали збитків держбюджету країни майже на мільярд гривень.

Соня казала, що отримала від екснареченого лише дві прикраси, тоді як решта – це її власне майно. Цікаво, що під час розслідування майна Гринкевичів виявили 17 квартир, дві з яких – саме Морозюк. Художниця пояснювала, що справді володією цією нерухомістю, однак, за словами дівчини, її придбав батько. Також Морозюк має нежитлове приміщення за 4,6 мільйона гривень.

Згодом дівчина намагалась захистити своє майно від вилучення. Для цього вона передала під заставу дві квартири та галерею у столиці. Мисткиня оформила позику у своєї мами, й у такий спосіб, наклала обтяження на всі свої об'єкти нерухомості.

Попри це, Державне бюро розслідувань повідомило, що має ордер на арешт майна екснареченої Романа Гринкевича. Йдеться про дві квартири в Києві, одну в Харкові та земельну ділянку.

Чарльз III знову з'явився на публіці

Цього тижня король вперше вийшов у світ після новин про рак. Разом з дружиною Каміллою, Чарльза III помітили біля церкви у Сандрінгемі. Відомо, що король мав розмову з каноніком Полом Вільямсом, а також гуляв по приватній садибі у Норфолку. Він помахав публіці рукою.

Також з'явилися деталі візиту до Великої Британії принца Гаррі, який прилетів, щоб провідати хворого батька. Виявилось, що їхня зустріч тривала всього пів години, аби не спричиняти стрес королю. А ще Гаррі не хотів говорити з татом про його діагноз у присутності мачухи, королеви Камілли.

Згодом принц розповів, що радіє можливості побачитися з батьком. Він дуже цінує час, який провів в оточенні Чарльза III. Стосовно стану здоров'я короля, то Гаррі заявив, що це залишиться лише між ним та королем.

"Я люблю свою сім'ю. Той факт, що я зміг сісти в літак, поїхати і побачити його, і провести з ним якийсь час – я вдячний за це", – сказав він.

Українка показала ролик для "Міс Світу 2023"

У ньому 19-річна Софія Шамія розповіла про свою волонтерську діяльність. Дівчина займається допомогою дітям, які постраждали від війни. Також у ролику Софія наголосила, що в Україні досі триває жахлива війна, яку розпочала Росія. Вона зазначила про масштабні руйнування населених пунктів, спричинені Росією.

Тисячі людей втратили домівки через ракетні удари. Вулиці, села й цілі міста лежать в руїнах, природа спустошена. Біль торкнувся кожного з нас. Я вже займалася благодійністю, але війна змусила мене зрозуміти, що я можу зробити більше. Мене надихнули українські волонтери,

– сказала вона.

Шамія вважає своєю місією – організацію благодійних заходів для дітей. Дівчина вірить, що її перемога у "Міс Світу 2023" допоможе об'єднати світ. Володарка титулу "Міс Україна-2023" проводить заняття з арттерапії для дітей та їх мам. Софія отримала статус волонтера, аби займатися цією діяльністю.

Підготовка до конкурсу "Міс Світу" почалась 18 лютого, тож дівчина вже вирушила до Індії. Вона поширила фото з валізою та українським прапором.

Костянтин Войтенко знову одружується

Днями актор відомих українських серіалів освідчився дизайнерці Наталії Камінській. Пропозицію Костянтин зробив на День закоханих у ресторані в'єтнамської кухні. Пара почала зустрічатися навесні минулого року. Обраниця Войтенка має інтернет-магазин одягу та аксесуарів KAMINS'KA. Також жінка має чотирирічного сина.

Виявилось, що вони були знайомі давно, але стали активно спілкуватися після початку великої війни. Тоді Костянтин допомагав волонтерам, а Наталя повернулася з-за кордону, аби відшукати зниклу кішку. Так, вони й відновили зв'язок.

Примітно, що у минулому Камінська комунікувала з першою дружиною Костянтина – Валентиною. Вона знала багато подробиць їхніх стосунків.

"Наталя дуже багато знала про мене, про складнощі моїх стосунків з Костею. Потім почалася війна, цієї моєї знайомої не було, була лише Наталя. Вона спілкувалась зі мною, а потім в якийсь момент перестала", – ділилась Валентина.

Відомо, що Войтенко зі скандалом розлучився з першою дружиною. Восени минулого року жінка розповіла, що чоловік знущався з неї та бив. Вона зазначала, що якби не спільна дитина, вона б давно припинили спілкування.

Валентина казала, що має фото побоїв, однак, не хоче їх показувати через погрози колишнього чоловіка та його родини. Також за словами Марініної, після розголосу ситуації їй почали писати підписниці, які повідомляли, що Войтенко натякав їм на інтим і мало не домагався.

Сам актор відповідав. що виступає проти насильства та ніколи його не чинив. Войтенко зазначив, що такі звинувачення треба розглядати в правовому полі. На думку Костянтина, колишня дружина хотіла знищити його кар'єру.

Де відбудеться "Дитяче Євробачення-2024"

Конкурс проведуть в Іспанії. Вперше в історії його вестиме суспільний мовник Radiotelevision Espanola (RTVE). На Дитячому Євробачення-2023 перемогу отримала учасниця з Франції Зої Клозюр із піснею Coeur.

Попри це, французьке телебачення передало можливість провести конкурс Іспанії. Конкурсантка від цієї країни Сандра Валеро посіла 2 місце в рейтингу з композицією Loviu. В Іспанії дуже радіють такій новині та вже з нетерпінням чекають проведення Дитячого Євробачення.

"Ми вдячні RTVE за погодження провести 22-й сезон конкурсу, який надає молодим артистам з усієї Європи неймовірну платформу для демонстрації свого таланту. Ми з нетерпінням чекаємо фієсти, яка відбудеться в Іспанії цього року!" – розповів виконавчий керівник Мартін Остердал.

Наразі немає інформації, в якому місті й коли саме відбудеться конкурс.

На Супербоул-2024 завітали знаменитості

Цього тижня відбувся відбувся фінальний матч між командами американського футболу Kansas City Chiefs та San Francisco 49ers у Лас-Вегасі. Перемогла команда Канзасу з результатом 25:22. У перервах між грою виступали світові зірки. Зокрема, співаки Ашер, Аліша Кіз та Лудакріз. Також виступали H.E.R., Will.i.am, Ліл Джон.

Цікаво, що захід відвідала відома співачка Тейлор Свіфт, адже її коханий є членом команди Kansas City Chiefs, яка стала переможцем Суперкубку-2024. Після гри Свіфт не стримувала емоцій та публічно поцілувала Тревіса Келсі.

Активними вболівальниками на Супербоулі були Блейк Лайвлі, Лана Дель Рей, Ice Spice. Також на спортивному матчі помітили Джастіна і Гейлі Бібер, Jay-Z з Бейонсе та дітьми, Леді Гагу, Кендалл Дженнер.

Олена Мозгова отримала нагороду від Залужного

Ще наприкінці січня тодішній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вручив жінці почесну відзнаку. Вона отримала нагрудний знак "За сприяння війську". За словами Мозгової, така нагорода є дуже важливою та цінною для неї.

"Багато яких відзнак я маю. Ніколи не мала це за самоціль, ніколи не хотіла і навіть відмовлялась від звань та регалій, але цю нагороду виставлю на показ, бо дуже цінна, бо людина, яка її дала, дуже шанована мною. Для мене це дійсно велика честь", – розповіла Олена.

Відомо, що від початку великого наступу росіян, Мозгова займається волонтерством, а також координує збори коштів для українських військових.