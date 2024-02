Так, серед нових 15 релізів є як глибоко ліричні композиції, що пробирають до мурах, так і енергійні пісні. Детальніше про кожну з них – читайте далі.

Макс Барських

Артист випустив англомовний трек SLAY, який нетиповий для його репертуару. У новій роботі Макс відійшов від звичних для нього романтичних пісень, а натомість представив слухачам сексуально заряджену композицію, яка є маніфестом свободи та самоприйняття.

Макс Барських – SLAY: дивіться відео онлайн

Оля Полякова

Співачка опублікувала кліп на пісню "Щоб не плакати, я сміюсь". У відеороботі на трек вона постала у 6 різних образах, де кожен аутфіт виконує певну функцію. Так, у відео Полякова з'явилася з неочікувано короткою стрижкою та в look Фредді Мерк'юрі з кліпів І want to break free та Show must go on.

Як людина, яка працює у шоубізнесі, я дуже добре знаю, що нікому не цікаво, як погано в тебе на душі – ти маєш дарувати радість, втіху, красу і гарний настрій, бо це твоя робота і твоє покликання,

– розповіла артистка.

Оля Полякова – "Щоб не плакати, я сміюсь": дивіться відео онлайн

Parfeniuk та Wellboy

Виконавиці випустили спільну пісню "Забий" разом з музичним відео. Трек створює легку і водночас енергійну атмосферу "з присмаком весни або навіть літа".

Цікаво, що цей дует став першим в кар'єрі Іллі Парфенюка.

Wellboy & Parfeniuk – "Забий": дивіться відео онлайн

Павло Зібров

У День закоханих виконавець презентував своє виконання культової композиції "Кохана", написаної відомим композитором і народним артистом України Ігорем Покладом у співавторстві з талановитим поетом Ігорем Барахом.

Це справжній хіт поза часом, з яким у кожного покоління пов'язана не одна романтична історія. Пісня-присвята нашим коханим другим половинкам, красивим, тендітним, які для нас все! Для мене честь співати цю пісню та присвятити її своїй коханій дружині Маринці,

– зазначив співак.

Павло Зібров – "Кохана": дивіться відео онлайн

Klavdia Petrivna

Напередодні Дня святого Валентина інкогніто-співачка представила новий трек під назвою "Я тобі брехала", де розповідається про стосунки без кохання. Цікаво, що в цій композиції виконавиця вперше заспівала англійською.

Klavdia Petrivna – "Я тобі брехала": дивіться відео онлайн

Лєра Мандзюк & Степан Гіга

Гумористка та артист створили саундтрек до фільму "Уроки толерантності", який висміює несприйняття інакшості, де для приспіву команда використала частину популярного треку Степана Гіги "Цей сон". Водночас трек звучить у фірмовому аранжуванні.

Лєра Мандзюк & Степан Гіга – "Цей сон": дивіться відео онлайн

Віра Кекелія

Артистка презентувала новий сингл "Вночі". Цей трек, за словами виконавиці, ще з початку повномасштабного вторгнення чекав свого часу. Пісня стає голосом жінок, які чекають на чоловіків вдома, та меседжем наших військових, які щоночі захищають країну та спокій своїх рідних.

KEKELIA – "Вночі": дивіться відео онлайн

Darisha

У новому кліпі на пісню "Коси" співачка демонструє важливість родинних зв'язків. Відео підкреслює зв'язок поколінь між матерями, доньками та бабусями, сплітаючи спогади та історії у потужний символ дівочої сили – косу.

Darisha – "Коси": дивіться відео онлайн

Нікіта Кісельов

Виконавець випустив нову чуттєву композицію "В полоні" про кохання, яка наголошує, що любов долає всі кордони та перешкоди, витримуючи випробування часом та відстанню.

Втратити справжнє кохання неможливо. Всі ми будемо разом з близькими, потрібні час, віра та пам'ять. Пам'ять про світле почуття, яке дає сили рухатись далі,

– зазначив співак.

Нікіта Кісельов – "В полоні": дивіться відео онлайн

Yurii Retrograde

Артист опублікував свою нову пісню Let You Go та кліп до неї. У ній оспівується те, що люди часто роблять самі себе самотніми й потім страждають через свій вибір.

Yurii Retrograde – Let You Go: дивіться відео онлайн

NAPEREXRESTI

Український гурт презентував новий трек "Аптечка", де підіймає повсякчас актуальну тему кохання. У пісні музиканти метафорично ставлять знак рівності між "коханням" та "аптечкою", а основний меседж композиції закарбований у фразах другого куплету: "Так буває дуже довго, ти в пошуках того слова, хоч вже неодноразово дописував цю частину, шукаєш знову і знову, знаходиш – усе по новій, а це всього лиш слово, ще важче знайти людину…".

NAPEREXRESTI – "Аптечка": дивіться відео онлайн

TEREN

Артистка представила пронизливий та енергійний сингл під назвою "Твоїм ім'ям", який заглиблюється у глибокий емоційний зв'язок між близькими людьми, який буває настільки сильним, що бачиш людину всюди.

Думаю, що багато слухачів впізнають себе в цій пісні, почуття прив'язаності до людини, і ти не розумієш чи добре це? І що може вилікувати тебе в цей момент?,

– поділилася артистка.

TEREN – "Твоїм ім'ям": дивіться відео онлайн

Blockbaby

Український хіп-хоп виконавець випустив новий трек Berachain, в якому поєднав англійську та українську мови. Пісня розповідає про амбіції, матеріальний успіх та впевненості в собі.

Blockbaby – Berachine: дивіться відео онлайн

YULIA RAY

Співачка презентувала свій перший сингл у 2024 році. Пісня називається "Говори".

Це історія про те, яке буде щастя для людини, що звільниться від думок навколишнього середовища та буде чітко слухати себе, свої почуття і буде собою,

– підкреслила виконавиця.

В цій пісні YULIA RAY додала елементи своєї Батьківщини, побудувавши початок і кінець треку на основі традиційних болгарських композицій.

YULIA RAY – "Говори": дивіться відео онлайн

RODZYNKA

Українська артистка випустила емоційний реліз "Я кохаю", який присвятила парам, які крізь роки несуть світлі почуття любові одне до одного.

Таким прикладом є мої батьки. Вони разом пройшли дуже багато життєвих випробувань. Проте показали мені, що таке насправді кохати та цінувати одне одного. "Я кохаю" я створювала з особливим трепетом. Дуже хочеться, аби ця пісня спонукала кожного після її прослуховування сказати ці самі слова своїй найдорожчій людині,

– наголосила виконавиця.

RODZYNKA – "Я кохаю": дивіться відео онлайн