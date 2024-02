У неділю ввечері, 11 лютого, відбувся фінальний матч між командами Kansas City Chiefs та San Francisco 49ers у Лас-Вегасі. Саме команда Канзасу перемогла в овертаймі з результатом 25:22.

Хто був хедлайнером Супербоулу-2024

У перерві спортивної гри для публіки виступали світові артисти – Ашер, Аліша Кіз та Лудакріз. Окрім того, головному хедлайнерові Ашеру допомагали H.E.R., Will.i.am, Ліл Джон та інші.

Ашер постав у білому блискучому образі з розкішним топом у паєтках та камінцях. Він виконав свої головні хіти – Caught Up, Superstar, Burn, і U Got It Bad, а також інші треки та пісні, створені у дуетах. Усю співочу кар'єру Ашер вклав у 13-хвилинний виступ.

Виступ Ашера: дивіться відео онлайн

Зіркові гості на Супербоулі

Американська співачка Тейлор Свіфт була найбільшою вболівальницею у цю ніч, адже її бойфренд належить до команди Kansas City Chiefs, яка й виграла цьогорічний Суперкубок. Артистка не приховувала емоцій та пристрасно поцілувала Тревіса Келсі після завершення гри.

Разом із Тейлор Свіфт активно вболівали Блейк Лайвлі, Лана Дель Рей, Ice Spice. Також на Супербоулі засвітилися Джастін і Гейлі Бібер, Jay-Z з Бейонсе та дітьми, Леді Гага, Кендалл Дженнер та багато інших.