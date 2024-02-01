Нещодавно Морозюк взяла позику у своєї мами Ліліани Семенюти у понад 6 мільйонів гривень. Рідна людина художниці зареєстрована як підприємець. Її бізнес передбачає надання послуг від дизайну й до прибирання будинків.

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Морозюк взяла позику в мами, щоб захистити своє майно

У розслідуванні йдеться, що дівчина має квартиру в комплексі "Альтер Его" на Новопечерських липках. Вартість такого житла починається від 6 мільйонів гривень. Також Морозюк має ще одну квартиру у ЖК "Пори року".

Художниця нотаріально оформила позику у своєї мами, й таким чином, наклала обтяження на всі свої об'єкти нерухомості. Цей акт зареєстрували як договір іпотеки.

Фахівці пояснили, для чого Соня зробила таку процедуру. Виявилось, що майно не можуть забрати, поки людина оплачує іпотеку. Це означає, що поки Морозюк не віддасть борг своїй мамі, її житло не матимуть права арештувати чи конфіскувати.

Є Закон України про іпотеку, й там вказано, що іпотекотримач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати,

– розповів адвокат Ярослав Бутирін.

Відомо, що наразі жоден з трьох об'єктів нерухомості, а це 2 квартири та галерея в столиці, не арештували.

Що цьому передувало