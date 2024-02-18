У конкурсі "Міс Україна" перемогла Софія Шамія – саме вона представить Україну на "Міс Світу 2023". Дівчина повідомила, що вже вирушила до Індії.

Дивіться також Міста лежать в руїнах, – українка заговорила про війну у ролику для "Міс Світу 2023"

"Міс Україна" поїхала на конкурс "Міс Світу 2023"

Софія Шамія показалася з валізою та українським прапором. Вона одягнула стильний лавандовий костюм та білосніжний атласний топ. Її образ доповнювали білі туфлі та стрічка "Міс Україна".

Сьогодні наша неймовірна "Міс Україна-2023" злітає до нових висот, прямуючи до Індії, щоб представляти нашу країну на "Міс Світу"! Це не просто поїздка, це шлях до нових можливостей, дружби й, звичайно ж, до перемоги! Ти – наше втілення гордості! Місяці підготовки привели до цієї миті!

– повідомили організатори конкурсу.

Представники "Міс України" побажали українці успіхів та впевненості у собі.

Софія Шамія / Фото з інстаграму конкурсу



Софія Шамія їде до Індії / Фото з інстаграму конкурсу

Представники "Міс України" побажали їй успіхів та впевненості.

Софія Шамія перемогла на конкурсі "Міс Україна 2023" після гучного скандалу через зв'язки фіналісток з Росією. Дівчині 19 років, вона навчається на економічному факультеті у Києво-Могилянській академії. Софія також художниця, вона кілька разів влаштовувала благодійні аукціони.

Софія Шамія вже презентувала ролик для конкурсу краси. У ньому вона нагадала світові про війну та розповіла про те, чому заслуговує на перемогу.