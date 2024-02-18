Тепер українська продюсерка показала його у своїх соцмережах. Вона вирішила це зробити, бо для неї дуже велике значення має, що вручив їй її саме Валерій Залужний.
Важливо Прожила з ним багато років, – Олена Мозгова шокувала зізнанням, що її бив ексчоловік
Олена Мозгова отримала нагороду від Валерія Залужного
Продюсерка опублікувала фото відзнаки "За сприяння війську" й зізналася, що для неї вона дуже цінна та важлива.
Багато яких відзнак я маю. Ніколи не мала це за самоціль, ніколи не хотіла і навіть відмовлялась від звань та регалій, але цю нагороду виставлю на показ, бо дуже цінна, бо людина, яка її дала, дуже шанована мною. Для мене це дійсно велика честь,
– підкреслила Мозгова.
Андрій Хливнюк теж отримав нагороду
Нещодавно Рада національної безпеки й оборони України нагородила лідера відомого гурту "Бумбокс" та військовослужбовця Збройних сил України престижним нагрудним знаком "Захисник України", визнаючи його значний внесок у національну безпеку та оборону. Цією відзнакою нагороджуються особи, які продемонстрували виняткову самовідданість, героїзм та професіоналізм під час виконання військового обов'язку.
Андрій Хливнюк отримав нагороду від РНБО / Скриншот з інстаграм-сторіс