Тепер українська продюсерка показала його у своїх соцмережах. Вона вирішила це зробити, бо для неї дуже велике значення має, що вручив їй її саме Валерій Залужний.

Важливо Прожила з ним багато років, – Олена Мозгова шокувала зізнанням, що її бив ексчоловік

Олена Мозгова отримала нагороду від Валерія Залужного

Продюсерка опублікувала фото відзнаки "За сприяння війську" й зізналася, що для неї вона дуже цінна та важлива.

Багато яких відзнак я маю. Ніколи не мала це за самоціль, ніколи не хотіла і навіть відмовлялась від звань та регалій, але цю нагороду виставлю на показ, бо дуже цінна, бо людина, яка її дала, дуже шанована мною. Для мене це дійсно велика честь,
– підкреслила Мозгова.

Андрій Хливнюк теж отримав нагороду

Нещодавно Рада національної безпеки й оборони України нагородила лідера відомого гурту "Бумбокс" та військовослужбовця Збройних сил України престижним нагрудним знаком "Захисник України", визнаючи його значний внесок у національну безпеку та оборону. Цією відзнакою нагороджуються особи, які продемонстрували виняткову самовідданість, героїзм та професіоналізм під час виконання військового обов'язку.

Андрій Хливнюк отримав нагороду від РНБО
Андрій Хливнюк отримав нагороду від РНБО / Скриншот з інстаграм-сторіс