Тепер українська продюсерка показала його у своїх соцмережах. Вона вирішила це зробити, бо для неї дуже велике значення має, що вручив їй її саме Валерій Залужний.

Важливо Прожила з ним багато років, – Олена Мозгова шокувала зізнанням, що її бив ексчоловік

Олена Мозгова отримала нагороду від Валерія Залужного

Продюсерка опублікувала фото відзнаки "За сприяння війську" й зізналася, що для неї вона дуже цінна та важлива.

Багато яких відзнак я маю. Ніколи не мала це за самоціль, ніколи не хотіла і навіть відмовлялась від звань та регалій, але цю нагороду виставлю на показ, бо дуже цінна, бо людина, яка її дала, дуже шанована мною. Для мене це дійсно велика честь,

– підкреслила Мозгова.

Зазначимо, з початком повномасштабного вторгнення Олена Мозгова активно волонтерить та постійно координує збір коштів на підтримку української армії.

Андрій Хливнюк теж отримав нагороду

Нещодавно Рада національної безпеки й оборони України нагородила лідера відомого гурту "Бумбокс" та військовослужбовця Збройних сил України престижним нагрудним знаком "Захисник України", визнаючи його значний внесок у національну безпеку та оборону. Цією відзнакою нагороджуються особи, які продемонстрували виняткову самовідданість, героїзм та професіоналізм під час виконання військового обов'язку.



Андрій Хливнюк отримав нагороду від РНБО / Скриншот з інстаграм-сторіс