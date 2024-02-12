Чарльз III вперше з'явився на публіці після того, як Букінгемський палац оголосив про його діагноз. Раніше короля бачили в авто, коли він відправлявся у Сандрінгем.
До слова Сердечно вдячний, – Чарльз III вперше звернувся до суспільства після новини про рак
Чарльз III відвідав церкву у Сандрінгемі
Близько 100 людей мали нагоду побачити монарха, коли він завітав до церкви Святої Марії Магдалини. Чарльз III був у компанії своєї дружини, королеви Камілли.
Король поспілкувався з каноніком Полом Вільямсом та прогулявся територією приватної садиби у Норфолку. Він зустрів публіку та помахав рукою підданим.
У Чарльза III діагностували рак
- У понеділок минулого тижня Букінгемський палац оголосив, що у Чарльза III діагностували рак. Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак зауважив, що хворобу виявили на ранній стадії.
- Король продовжуватиме зустрічатися з прем'єром та займатися справами, що не передбачають його появу на публіці. За виходи у світ тепер відповідатиме його дружина Камілла та інші члени монаршої родини.
- Чарльз III висловив подяку за всі добрі побажання. Чоловіка й батька також підтримують його близькі: принц Гаррі провідував короля зі Сполучених Штатів, принц Вільям подякував за добрі слова для Кетрін та монарха, Камілла розповіла, що чоловік дуже зворушений листами підтримки.