Чарльз III вперше з'явився на публіці після того, як Букінгемський палац оголосив про його діагноз. Раніше короля бачили в авто, коли він відправлявся у Сандрінгем.

До слова Сердечно вдячний, – Чарльз III вперше звернувся до суспільства після новини про рак

Чарльз III відвідав церкву у Сандрінгемі

Близько 100 людей мали нагоду побачити монарха, коли він завітав до церкви Святої Марії Магдалини. Чарльз III був у компанії своєї дружини, королеви Камілли.

Король поспілкувався з каноніком Полом Вільямсом та прогулявся територією приватної садиби у Норфолку. Він зустрів публіку та помахав рукою підданим.

Фото короля можна переглянути за посиланням.

У Чарльза III діагностували рак