Коміки хотіли пожартувати, а натомість отримали чимало хейту на свою адресу. Воно й не дивно, адже жарти стосувалися тих людей, які на собі відчули, що таке окупація та тортури з боку росіян. Все, що відомо про скандальний новорічний номер – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Що саме обурило українців

Актори пожартували над українкою, яка переїхала зі Скадовська на Закарпаття. У номері показали, як російськомовна переселенка спробувала розмовляти українською мовою, але неправильно вживала слова, які набували іншого значення. Жительку Скадовська зіграла Ірина Гатун, яка замінила Олену Кравець, а закарпатця – Юрій Великий.

Найбільше обурення у сценці викликала фраза "с*ськ*довська", коли українка пояснювала, що вона зі Скадовська. У суспільстві багато хто вважає неприпустимими такі жарти в той час, як місто перебуває під окупацією. До того ж місцеві жителі часто потерпають від страшних злочинів та тортур з боку російських загарбників.

Про скандальний номер "Кварталу 95" висловився мер Скадовська

Такий жарт неабияк обурив мера Скадовська. Він вважає, сценки з таким змістом є недоречними в наш час. На думку Яковлєва, гумористам варто перепросити за такий вчинок, тому що мешканці Скадовська добре розуміють українську та спілкуються нею

Дуже правий був Петлюра, який казав: "Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди". Жарти про "с*с*ки зі Скадовська", напевно комусь здаються дуже дотепними. Але хай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся у них вистачить сили попросити вибачення перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно, чого зараз потребують скадовчани, – це підтримки,

– підкреслив мер міста.

У відповідь на недоречний жарт "кварталівців" Олександр Яковлєв розпочав флешмоб "Скадовськ говорить українською". Мер записав на відео вірш Григорія Чубая "У двадцятий вік не просто жити". Яковлєв закликав жителів Скадовська долучитися до такого флешмобу.

Що про номер "Кварталу" кажуть українці

Не дивно, що такий "жарт" неабияк обурив суспільство. У мережі активно обговорюють цей номер, не приховуючи своє обурення. Повномасштабна війна триває майже 2 роки. Українці, які залишилися в окупованих містах, щодня відчувають на собі "рускій мір". А ті, кому вдалося виїхати з окупації, шоковані тим, що над цією темою додумуються жартувати.

"Квартал 95" – антиукраїнські потвори";

"Тупі та дурні жарти, як і вся їхня діяльність";

"Соромно за них. Вибачте";

"Капець, що вони мелють. Дякую нашому меру, що ним залишається та захищає Скадовськ";

"Підтримую. Російськомовні українці, які намагаються розмовляти українською, – ви не смішні, ви чудові!".

Як на осуд реагують коміки

Актор Юрій Великий, який брав участь у скандальній сценці, першим відреагував на суспільну критику. Він зазначив, що коміки вкладали в цей номер лише позитивний зміст і хотіли заохотити російськомовних людей переходити на українську.

Але, цей номер не про "с*с*кі" і не про Скадовськ. Цей номер про людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так будуть виглядати в очах інших людей. Тому головний меседж цього номеру в тому, що помилятись не соромно. Соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою,

– написав комік.

Невдовзі "Квартал 95" поширив у своєму інстаграмі допис Великого з такими словами: "Ми точно не ставили за мету образити будь-кого з українців, особливо тих наших людей, які перебувають зараз під окупацією. І якщо цей номер зачепив чиїсь почуття, ми просимо вибачення".

Телеканал "1+1" перепросив глядачів за номер про переселенку зі Скадовська. Водночас там зазначили, що видалять номер "Кварталу 95" з ютубу.

Ми розуміємо суспільне обурення та перепрошуємо в аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців,

– заявила пресслужба.

Акторка, яка зіграла переселенку, була в окупованому Криму

Як стало відомо, акторка Ірина Гатун, яка й зіграла переселенку, у своїх соцмережах публікувала фото з окупованого Криму. Вона відвідувала півострів одразу кілька разів: у 2015, 2018 та 2019 роках. Зокрема, Гатун їздила в окуповану Ялту та Феодосію. На світлинах вона позувала на пляжах і фотографувала пам'ятки архітектури.



Гатун в окупованій Ялті / Фото з фейсбуку акторки



Гатун в окупованій Феодосії / Фото з фейсбуку акторки

У 2019 році у фейсбуці гумористка публікувала уривок з вірша російського поета Йосипа Бродського. Поет з країни-агресорки створив вірш "На незалежність України" як відповідь на проголошення незалежності нашої держави 1991 році. У ньому Бродський висміював українців, нашу історію та прагнення відокремитися від Росії. Такий вірш поет не видав офіційно, а тільки декламував його на різних русофільських та єврейських зборах.

Також на сторінці Гатун у фейсбуці помітили її фото у радянській військовий формі. Вона оприлюднила його 9 травня 2015 року. І це відбувалося у другий рік війни, яку Росія розв'язала на Донбасі.

На "1+1" подали скаргу

Головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич подала скаргу до Комісії з журналістської етики. Вона вважає, що у сценці "Кварталу 95" дискримінували жителів Півдня та Сходу України за ознакою мови, а ще – жінок.