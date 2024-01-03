Через неоднозначний жарт "Кварталу 95" про жительку Скадовська, на "1+1" вже поскаржилися до Комісії з журналістської етики. Це зробила головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич. Вона вважає, що у номері дискримінували жителів Півдня та Сходу України за ознакою мови.

До теми "Облили брудом": "Квартал 95" перепросив за жарт про Скадовськ, але влип у мовний скандал

Ірина Гатун відвідувала окупований Крим

Користувачі мережі помітили, що у своєму інстаграмі акторка поширювала світлини, на яких позує у тимчасово окупованому півострові. Зокрема, фото опубліковане у липні 2015 року.



Гатун відпочиває в окупованому Криму в 2015 / Фото з інстаграму акторки

Однак, поїздки до окупованого Криму відбувалися не лише один раз. Також Гатун оприлюднювала фото з півострова в серпні 2018 року. Судячи зі знімків, вона відвідувала Ялту.



Гатун відвідувала окуповану Ялту у 2018 році / Скриншот з фейсбуку акторки

Влітку 2019 року акторка активно подорожувала різними країнами. У серпні вона знову поїхала в Крим, а саме – в окуповану Феодосію.



Гатун їздила в окуповану Феодосію у 2019 / Скриншот з фейсбуку акторки

Також у своєму фейсбуці у 2019 Ірина поширювала уривки з вірша російського поета Йосипа Бродського. У той час в Україні вже активно спростовували міфи російської пропаганди.



Гатун постила вірш Бродського / Скриншот з фейсбуку акторки

Відомо, що Бродський написав вірш "На незалежність України" як реакцію на проголошення незалежності нашої держави 1991 році. У ньому поет висміював українців та нашу історію, а також прагнення відділитися від Росії. Цей вірш Бродський не видав офіційно, лише читав його на різних русофільських та єврейських зборах.

До того ж у фейсбуці Гатун можна побачити її світлину у радянській військовий формі. Вона опублікувала її 9 травня 2015 року. Тоді вже другий рік тривала збройна агресія Росії на Донбасі.



Гатун у радянській формі у 2015 році / Скриншот з фейсбуку акторки

В який скандал потрапила Ірина Гатун