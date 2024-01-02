Він переконаний, що не варто сміятися над містом, яке в окупації. Міського голову активно підтримали жителі Скадовська й інші громадяни України.

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Міський голова Скадовська розкритикував "95 Квартал"

Олександр Яковлєв вважає недоречним жарт коміків про "с*с*ки зі Скадовська", який згадали під час новорічного випуску "Вечірнього Кварталу". Політик переконаний, що гумористи мають попросити вибачення після цього інциденту, адже попри те, що у місті й справді значна кількість жителів володіє російською мовою, місцеві також чудово розуміють й розмовляють українською.

Дуже правий був Петлюра, який казав: "Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди". Жарти про "с*с*ки зі Скадовська", напевно комусь здаються дуже дотепними. Але хай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся у них вистачить сили попросити вибачення перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно, чого зараз потребують скадовчани, – це підтримки,

– підкреслив мер міста.

До того ж у відповідь на невдалий жарт "кварталівців" Олександр Яковлєв заявив про початок флешмобу "Скадовськ говорить українською" і продекламував вірш Григорія Чубая "В двадцятий вік не просто жити". Так, міський голова закликав жителів міста зробити те саме.

Реакція мережі

У коментарях під дописом українці підтримали Олександра Яковлєва й жорстко захейтили гумористів.

"Той 95 треба заборонити! Дуже гарна відповідь. Шана вам";

""95 квартал" – антиукраїнські потвори";

"Тупі та дурні жарти, як і вся їхня діяльність";

"Соромно за них. Вибачте";

"Капець, що вони мелять... Дякую нашому меру, що ним залишається і захищає Скадовськ";

"Підтримую. Російськомовні українці, які намагаються розмовляти українською, – ви не смішні, ви чудові!".

Який жарт образив жителів Скадовська

У новорічному випуску "95 Квартал" пожартував про українку, яка переїхала зі Скадовська на Закарпаття. Гумористи показали пародію на те, як російськомовна дівчина старається говорити українською, часто ненавмисно спотворюючи значення слів.

Так, під час знайомства з мешканцем Закарпаття дівчина сказала, що вона "с*ськ*товська", маючи на увазі, що до повномасштабного вторгнення жила в Скадовську, курортне місто біля Чорного моря в Херсонській області.

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