Йдеться про номер "Кварталу 95", у якому коміки жартують про російськомовну дівчину зі Скадовська, котра намагається розмовляти українською. Однак, деякі слова вимовляє неправильно та виходять інші значення. Найбільше обурення викликала фраза "с*ськадовська", коли жінка пояснювала, що вона зі Скадовська.

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На "1+1" поскаржилися до Комісії з журналістської етики

Скаргу до Комісії з журналістської етики подала головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич. На думку медійниці, у номері "Кварталу 95" дискримінували жителів південної та східної України за ознакою мови.

Євгенія зазначила, що Скадовськ перебуває зараз під окупацією й загарбники здійснюють там страшні злочини. Зокрема, редакторка нагадала про диригента Юрія Керпатенка, якого окупанти вбили в Херсоні за проукраїнську позицію. А також – про медсестру Тетяну Мудренко зі Скадовська, яка сказала росіянам, що "Скадовськ – це Україна". Тому Вірлич вважає неприпустимими такі жарти про українців на окупованих територіях.

Таких історій незламної боротьби українців на окупованих територіях дуже багато, їх поширюють медіа, якщо це припустимо, і це неможливо не знати працівникам телеканалу, які дозволили вихід даного номеру публічно, а також "Студії "Квартал 95", яка створила цей номер, провела репетиції та зрештою внесла у новорічний концерт,

– написала вона.

До того ж медійниця помітила, що у номері "Кварталу 95" є певна дискримінація за статтю. Тому що в номері висміюється саме жінка, тоді як чоловіка показують у хорошому світлі.

Також зауважу, що в номері, де спілкуються чоловік і жінка, чоловік представлений більш привабливо, ніж жінка: він стриманий, патріотичний, спілкується українською; вона – російськомовна, з неї сміються через незграбність мови. Подібне позиціювання в публічному полі принижує жінку, зокрема жінку, яка виїхала з окупованої території,

– йдеться у скарзі.

Тож Євгенія звернулася до Комісії з журналістської етики засудити дії студії "Квартал 95" через "публічну трансляцію зазначеного номера, який дискримінує мешканців окупованих територій України, зокрема жінок".

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Хто ще розкритикував номер студії "Квартал 95"

Також через жарти "95 Кварталу" обурився й міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. На його думку, жарт гумористів "с*с*ки зі Скадовська є недоречним. Яковлєв вважає, що коміки повинні перепросити за такий вчинок, адже мешканці Скадовська добре говорять українською.

Через неоднозначний жарт гумористів Яковлєв розпочав флешмоб "Скадовськ говорить українською". Він продекламував вірш Григорія Чубая "В двадцятий вік не просто жити". Він запропонував жителям Скадовська долучитися до флешмобу.

Як "Квартал 95" відреагував на критику номера

Прокоментував скандал навколо виступу актор студії Юрій Великий, який зіграв закарпатця, що говорив з дівчиною зі Скадовська. У своєму інстаграмі він написав, що коміки не мали на меті образити когось. За словами актора, гумористи хотіли надихнути російськомовних людей переходити на українську.

Через певний час "Квартал 95" поширив собі допис Великого: "Ми точно не ставили за мету образити будь-кого з українців, особливо тих наших людей, які знаходяться зараз під окупацією. І якщо цей номер зачепив чиїсь почуття, ми приносимо свої вибачення".