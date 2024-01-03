Гумористи зазначили, що не хотіли нікого образити, а навпаки мали на меті змотивувати українців. Водночас коментатори все одно засудили коміків.

До теми Українські гниди, – мер окупованого Скадовська жорстко розкритикував "Квартал 95"

"Квартал 95" відреагував на хейт через жарт

Спершу критику прокоментував Юрій Великий, який зіграв закарпатця, що спілкувався з дівчиною зі Скадовська. Він підкреслив, що гумористи вклали у цей номер виключно позитивний меседж, з метою замотивувати російськомовних людей переходити на українську.

Але, цей номер не про "с*с*кі" і не про Скадовськ. Цей номер про людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так будуть виглядати в очах інших людей. Тому головний меседж цього номеру в тому, що помилятись не соромно. Соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою,

– написав комік.

Згодом його пост до себе в інстаграм-сторіс перепостив "95 Квартал" і процитував слова Юрія: "Ми точно не ставили за мету образити будь-кого з українців, особливо тих наших людей, які знаходяться зараз під окупацією. І якщо цей номер зачепив чиїсь почуття, ми приносимо свої вибачення".





"Квартал 95" відреагував на хейт / Скриншот з інсаграм-сторіс

Реакція мережі

У коментарях під дописом "кварталівця" українці написали багато обурливих слів. Вони наголосили, що своїм номером гумористи не надихнули переходити на українську, а навпаки висміяли старання громадян.

"Щось не зрозуміла: це вибачення чи звинувачення в тому, що переселенці, які залишилися без нічого, не зрозуміли ваші доволі тупі жарти?";

"Я з Півдня, з лівобережної Херсонщини. Дев'ять місяців проіснувала в окупації. Там лишились мій дім, мої батьки, моя душа. Зараз тимчасово перебуваю в Закарпатті, і тут парадокс: унормовану українську я не чую, бо тут кожне село "свою мову" має. Херсонщина чудово володіє рідною мовою. Серце краялось не стільки від недолугого номера, як від сміху в залі. Ганьба";

"Ви виставили неосвіченими дурнями людей із моєї Херсонської області (одна частина якої щодня під обстрілами, а інша ще й досі під окупацією фa*истів Росії). І зараз, коли всі обурились, ще й додали що це не ви винні, а люди не розуміють такий "високоінтелектуальний" гумор. Ваші слова – ніщо";

"Ви не змотивували переходити на українську, а навпаки висміяли тих людей що не вміють, але стараються";

"Цим номером "Квартал" принизив скадовчан, виставили на посміховисько, як якихось необізнаних дебілів, які настільки тупі, що не можуть зв'язати 2 слова українською мовою! Щоб ви знали, у Скадовську українську мову більшість людей знає краще, ніж ваші кварталівці. З дитинства я вивчала українську мову! У школі та університеті викладали лише державною мовою! Я чудово володію українською мовою, але після вашого номера маю відчуття наче мене, як людини родом зі Скадовська, яка вимушено покинула дім, облили брудом. Дякую! Весь "Квартал", як і ви особисто, до повномасштабного вторгнення свої виступи проводили мовою агресора, і яке право ви маєте принижувати та самостверджуватися коштом людей з окупованої території?".

Про який номер йде мова

У новорічному випуску "Вечірнього Кварталу" гумористи вирішили пожартувати над українкою, яка переїхала зі Скадовська на Закарпаття. У сценці було зображено, як російськомовна переселенка намагалася говорити українською, але часто ненавмисно спотворювала значення слів. Зокрема, під час виступу українка розповіла, що вона "с*ськ*товс*ка". Так, вона мала на увазі, що родом зі Скадовська.

Новорічний випуск "Вечірнього Кварталу": дивіться відео онлайн

Реакція мера Скадовська та українців

Міський голова Олександр Яковлєв вважає, що місто, яке перебуває під окупацією, не повинно бути об'єктом жартів. До того ж політик наголосив, що попри те, що містяни до повномасштабного вторгнення часто були російськомовними, вони добре володіють і українською мовою.

"Дуже правий був Петлюра, який казав: "Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди". Жарти про "с*с*ки зі Скадовська", напевно комусь здаються дуже дотепними. Але хай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся у них вистачить сили попросити вибачення перед українцями. Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно, чого зараз потребують скадовчани, – це підтримки", – підкреслив мер Скадовська.

Громадськість підтримала Олександра Яковлєва, а гумористів різко розкритикувала. Зокрема, під відеозверненням міського голови коментатори назвали коміків "антиукраїнськими потворами" та розкритикували їхні жарти як "дурні та тупі".