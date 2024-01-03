Як заявили в пресслужбі, відео зі скандальним роликом планують видалити. Водночас невідомо, коли саме це зроблять, бо поки ролик залишається на каналі "Кварталу" й набирає сотні тисяч переглядів.
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"1+1" відреагував на скандальний номер "Вечірнього кварталу"
У пресслужбі телеканалу перепросили через жарт про дівчину зі Скадовська та повідомили, що гумористи не хотіли нікого образити, вони лише в гіперболізованій формі показали актуальну проблему українців, які соромляться неідеально розмовляти державною мовою.
Ми розуміємо суспільне обурення і просимо вибачення в аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках "Вечірнього кварталу" команда жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок,
– написали в "1+1".
Також у відповідь на запит "Детектора медіа" пресслужба "1+1" поділилася, що скандальний сюжет видалять з ютуб-каналів телеканалу. Крім того, канал заявив, що повний випуск "Новорічного вечірнього кварталу" також буде перемонтований і випущений на платформах без жарту про дівчину зі Скадовська.
Водночас на каналі "Студія Квартал 95 Online" ще можна подивитись відео про дівчину, яка все життя розмовляла росіянською мовою, переїхала на Закарпаття. Станом на 3 січня ролик переглянули вже понад 330 тисяч разів.
Скандальний номер "Кварталу 95": чому виник скандал
- У новорічному номері гумористи "Вечірнього кварталу" висміяли переселенку з окупованого Скадовська, яка все життя говорила російською, проте старається розмовляти українською мовою. У неї з цим виникають труднощі. Зокрема, жінка, розповідаючи про місто, де народилася сказала, що вона "с*с*кадовська". Крім того, вона перекручує й інші слова, тим самим виглядає недотепно.
- Такий жарт розкритикував мер Скадовська Олександр Яковлєв. Він вважає, що місто, яке майже другий рік перебуває в окупації, не може бути об'єктом жартів. Крім того, за його словами, попри те, що багато місцевих жителів і були російськомовними, однак вони добре розуміють українську та говорять нею.
- Після цього кварталівець Юрій Великий, який взяв участь у сценці, попросив вибачення і зазначив, що коміки своїм виступом хотіли змотивувати українців говорити державною і не мали на меті нікого образити. "Квартал 95" підтримав позицію гумориста.
- Відомо, що через скандальний номер головна редакторка херсонського видання "Кавун.City" Євгенія Вірлич поскаржилися на "1+1" до Комісії з журналістської етики. Медійниця вважає, що жарт кварталівців дискримінує мешканців південної та східної України за мовною ознакою.