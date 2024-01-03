Як заявили в пресслужбі, відео зі скандальним роликом планують видалити. Водночас невідомо, коли саме це зроблять, бо поки ролик залишається на каналі "Кварталу" й набирає сотні тисяч переглядів.

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"1+1" відреагував на скандальний номер "Вечірнього кварталу"

У пресслужбі телеканалу перепросили через жарт про дівчину зі Скадовська та повідомили, що гумористи не хотіли нікого образити, вони лише в гіперболізованій формі показали актуальну проблему українців, які соромляться неідеально розмовляти державною мовою.

Ми розуміємо суспільне обурення і просимо вибачення в аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках "Вечірнього кварталу" команда жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок,

– написали в "1+1".

Також у відповідь на запит "Детектора медіа" пресслужба "1+1" поділилася, що скандальний сюжет видалять з ютуб-каналів телеканалу. Крім того, канал заявив, що повний випуск "Новорічного вечірнього кварталу" також буде перемонтований і випущений на платформах без жарту про дівчину зі Скадовська.

Водночас на каналі "Студія Квартал 95 Online" ще можна подивитись відео про дівчину, яка все життя розмовляла росіянською мовою, переїхала на Закарпаття. Станом на 3 січня ролик переглянули вже понад 330 тисяч разів.

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