Зокрема, акторка "Кварталу 95" переспівала пісню "Соколята", переробивши текст про пса Патрона. Такий виступ обурив доньку автора композиції Марію. Вона вважає цей номер "бруднотою".

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"Квартал 95" переспівав пісню "Соколята" на мотив про пса Патрона

У своєму фейсбуці донька виконавця пісні "Соколята" В'ячеслава Хурсенка Марія обурилась перероблюванням цієї композиції. Вона зазначила, що їй соромно за таку "гумористичну культуру". Також Марія наголосила, що не давала дозволу на виконання пісні батька.

Не хочу, щоб ця бруднота була у мене на сторінці, але багато з вас подумали, що я давала дозвіл на це цілковите знецінення та спотворення пісні. Нам всім не до гумору. Але це зовсім і не смішно. Виконує вона, а соромно мені. Соромно, що до такого низького рівня опустили нашу гумористичну культуру. Як можна було додуматись поєднати таке з історичним твором,

– написала вона.

Також Марія звернулась до представників Української Агенції з Авторських та Суміжних Прав, зокрема, Валерія Харчишина, через порушення авторських прав.

Чекаю ваших радикальних дій, і цього чекатиме суспільство. Стільки негативних відгуків про це незаконне використання я отримала, що всіх тепер буде цікавити подальше розгортання подій. А для вас тут і доказ, і порушення цілого пункту закону. Для вас це має бути діло принципу,

– висловилась Хурсенко.

Користувачі мережі також обурилися таким номером "Кварталу 95". Це можна побачити під дописом Марії у фейсбуці.

"До чого котиться суспільство, точніше, до чого хочуть нас "скотити"".

"Яка гидота".

"Сеньйор-голодомор", "термос", а тепер ось ця бридота! Все це з однієї "п'єси"! Їх не змінила навіть ця жахлива війна! Для них примітивне до огиди шоу must go on. Іспанський сором".

"Немає слів. Жахіття!".

"Господи, прости, дай людям розуму. Як таке можна придумати?".

Відомо, що співак В'ячеслав Хурсенко отримав Гран-прі "Пісенного вернісажу" за виконання композиції "Соколята". Пісня стала широко відомою по всій Україні.

Інший скандал за участі "Кварталу 95"

У новорічному випуску "Вечірнього Кварталу" актори розіграли сценку про українку, яка переїхала зі Скадовська на Закарпаття. У номері йдеться про те, як російськомовна переселенка намагається розмовляти українською, але робить помилки. Зокрема, українка сказала, що вона "с*ськ*довс*ка", намагаючись сказати, що вона зі Скадовська.

Цей номер викликав обурення в суспільстві. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розкритикував жарт "Кварталу 95" про "с*с*ки зі Скадовська". Він вважає, що актори повинні перепросити за такий виступ, тому що багато жителів міста добре розуміють та говорять українською.

Актор Юрій Великий, який зіграв закарпатця, що спілкувався з дівчиною зі Скадовська, відреагував на скандал. Він сказав, що "Квартал 95" не хотів нікого образити цим жартом, а навпаки – хотів надихнути російськомовних мешканців переходити на українську. Згодом "Квартал" поширив у своєму інстаграмі допис Великого.