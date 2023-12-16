Відом, що після початку великого вторгнення Росії в Україну, "Вечірній Квартал" об'єднався з "Жіночим Кварталом". Вони виступали одним колективом, під назвою "Єдиний Квартал".
Нічого собі Понад 27 мільйонів на шоу: на каналі "Дім" відповіли, чи отримала Кравець кошти з держбюджету
Хто замінить Олену Кравець у "Вечірньому Кварталі"
Новою учасницею гумористичної програми стала акторка "Жіночого Кварталу" – Ірина Гатун. Акторка зазначила, що не хвилюється, що буде єдиною жінкою у чоловічому колективі. Вона вважає, що все складеться.
Насправді я дуже щаслива. Я зовсім не переживаю з того приводу, що буду єдиною жінкою у чоловічому колективі. Є така фраза, що актори не мають статі. Тим паче хлопці з "Кварталу" – дуже професійні, талановиті та прекрасні – і як актори, і як люди. Я їх люблю, просто обожнюю і впевнена, що у нас все буде гармонійно і по-любві,
– сказала вона.
Відомо, що з 2012 року Ірина працює в театрі імпровізації "Чорний Квадрат". Вже у 2020 році стала Гатун стала однією з учасниць "Жіночого Кварталу".
Про роботу Олени Кравець
- У 2022 році Олена Кравець прийняла рішення покинути "Вечірній Квартал". За словами акторки, вона сподівається, що колеги не ображаються на неї за таке рішення.
- Тоді вона почала працювати ведучою програми "Тихий вечір" на телеканалі "ДІМ". Кравець ділилась, що не знає, чи повернеться у "Квартал", однак хоче залишитися у хороших взаєминах з колишніми колегами.
- Днями стало відомо, що у 2023 році на програму витратили більше, ніж 27 мільйонів гривень. У мережі почалися з'являтися обурливі коментарі, мовляв, чи на часі таке шоу. Люди писали, що краще витратити ці кошти на допомогу ЗСУ.
- Після цього Олена зазначила, що є лише обличчям та ведучою програми. Вона сказала, що отримує зарплатню, але не відповідає за розподіл коштів чи фінансування каналу. Кравець розповіла, що кожен з команди допомагає в інформаційній війні, тому що протягом існування шоу туди приходили військові, волонтери та багато інших важливих людей.
- Олена також повідомила, що у 2024 році програма не буде виходити. Натомість в наступному році вона буде випускати подкаст. Співрозмовницею зірки "Кварталу 95" стане її старша донька Марія.