Відом, що після початку великого вторгнення Росії в Україну, "Вечірній Квартал" об'єднався з "Жіночим Кварталом". Вони виступали одним колективом, під назвою "Єдиний Квартал".

Нічого собі Понад 27 мільйонів на шоу: на каналі "Дім" відповіли, чи отримала Кравець кошти з держбюджету

Хто замінить Олену Кравець у "Вечірньому Кварталі"

Новою учасницею гумористичної програми стала акторка "Жіночого Кварталу" – Ірина Гатун. Акторка зазначила, що не хвилюється, що буде єдиною жінкою у чоловічому колективі. Вона вважає, що все складеться.

Насправді я дуже щаслива. Я зовсім не переживаю з того приводу, що буду єдиною жінкою у чоловічому колективі. Є така фраза, що актори не мають статі. Тим паче хлопці з "Кварталу" – дуже професійні, талановиті та прекрасні – і як актори, і як люди. Я їх люблю, просто обожнюю і впевнена, що у нас все буде гармонійно і по-любві,

– сказала вона.

Відомо, що з 2012 року Ірина працює в театрі імпровізації "Чорний Квадрат". Вже у 2020 році стала Гатун стала однією з учасниць "Жіночого Кварталу".

Про роботу Олени Кравець