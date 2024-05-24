Воспоминания о Евровидении: Jerry Heil рассекретила, что происходило за кулисами конкурса
Источник:Jerry Heil
Jerry Heil, одна из представительниц Украины на Евровидении-2024, поделилась кадрами по подготовке к конкурсу. В то же время она показала, что происходило за кулисами шоу.
Яна только недавно вернулась с Каннского фестиваля в Киев. Впрочем, теперь артистка рассказала о процессе подготовки к Евровидению, о котором мало кто знает.
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Какие фотографии показала Jerry Heil
Певица опубликовала серию фотографий, на которых показала то, что происходило за кулисами Евровидения-2024. На некоторых фотографиях Яна позирует вместе с рэпершей alyona alyona в гримерке. Девушки одеты в парную одежду черного цвета, которая украшена ключами.
Воспоминания о Евровидении,
– поделилась Jerry Heil.
АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil в гримерке / Фото из инстаграмма певицы
В то же время на других фото артистка показала процесс подготовки к выступлению. Так, Яне делали прическу и макияж, которые бы подходили под ее сценический образ.
Jerry Heil готовится к Евровидению-2024 / Фото из инстаграма певицы
Более того, Jerry Heil поделилась совместным кадром с постановщицей их с alyona alyona номера для Евровидения Таню Муиньо. На фотографиях можно заметить, как артистки работают над окончанием своего выступления.
Украинский дуэт работает с Таню Муиньо / Фото из инстаграмма певицы
Что известно об участии артисток в Евровидении-2024
- Певицы установили исторический рекорд. Дело в том, что Украина – единственная страна, которая всегда выходит в гранд-финал Евровидения.
- АІуопа АІуопа и Jerry Heil выступили в гранд-финале конкурса под номером 2. Несмотря на то, что эта позиция считалась "смертельной", девушки смогли достойно представить Украину на конкурсе. Артистки исполнили песню Teresa&Maria, вдохновленную силой украинских женщин в условиях войны. Композиция заполонила сердца слушателей и попала в мировые чарты.
- Выступление, режиссером которого стала известная Таню Муиньо, не оставило зрителей равнодушными. В конце номера Алена и Яна призвали к миру и свободе для Украины.
- По итогам голосования жюри и зрителей украинки получили 453 балла, заняв почетное третье место в гранд-финале Евровидения-2024 в Мальме.