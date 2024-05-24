Яна только недавно вернулась с Каннского фестиваля в Киев. Впрочем, теперь артистка рассказала о процессе подготовки к Евровидению, о котором мало кто знает.

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Какие фотографии показала Jerry Heil

Певица опубликовала серию фотографий, на которых показала то, что происходило за кулисами Евровидения-2024. На некоторых фотографиях Яна позирует вместе с рэпершей alyona alyona в гримерке. Девушки одеты в парную одежду черного цвета, которая украшена ключами.

Воспоминания о Евровидении,

– поделилась Jerry Heil.



АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil в гримерке / Фото из инстаграмма певицы

В то же время на других фото артистка показала процесс подготовки к выступлению. Так, Яне делали прическу и макияж, которые бы подходили под ее сценический образ.



Jerry Heil готовится к Евровидению-2024 / Фото из инстаграма певицы

Более того, Jerry Heil поделилась совместным кадром с постановщицей их с alyona alyona номера для Евровидения Таню Муиньо. На фотографиях можно заметить, как артистки работают над окончанием своего выступления.



Украинский дуэт работает с Таню Муиньо / Фото из инстаграмма певицы

Что известно об участии артисток в Евровидении-2024