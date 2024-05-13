Дуэт украинских артисток alyona alyona и Jerry Heil показали высокий уровень на Евровидении-2024. Их конкурсная песня осталась в памяти многих еврофанов: на нее делают каверы и переводят на разные языки.

Интересно alyona alyona и Jerry Heil выпустили новый хит: трек мог представить Украину на Евровидении

Хит Teresa & Maria попала в мировой чарт

Количество прослушиваний композиции Teresa & Maria на стриминговых платформах также высокие. Песня alyona alyona и Jerry Heil, которую они создали для Евровидения, попала в чарт iTunes Worldwide. По состоянию на 13 мая она занимает 23 строчку. Многие другие песни, представленных на музыкальном конкурсе, тоже залетели в музыкальные чарты.



Песня для Евровидения-2024 попала в чарты / Скриншот с сайта Kworb

Если же речь идет о европейском сегменте iTunes, здесь хит Teresa & Maria занял 14 строчку как новинка. Лидируют в этом чарте победители нынешнего Евровидения-2024 – певцы Nemo с песней The Code.



Песня для Евровидения-2024 попала в чарты / Скриншот с сайта Kworb

О чем песня Teresa & Maria

Композиция написана на двух языках: украинском и английском. Своим треком исполнительницы призывают объединяться ради добрых дел. Сами alyona alyona и Jerry Heil символизируют всех объединенных женщин, которые стали единым механизмом, работающим на победу.

Использование в тексте упоминания о Матери Терезе ранее понравилось не всем, ведь ее критикуют в лицемерии и мошенничестве, сотрудничества с диктаторами. Но певицы отвечали, что Мать Тереза и Дева Мария – это скорее образы и символы добра и света на земле.

Песня очень насыщена смыслами, в ней заложен большой месседж в мир, который отличается от нашего предыдущего творчества с Jerry Heil. Она объединяет нас как двух женщин и передает настроение Women's power. Трек о простых истинах, которые должны напомнить людям, что мы люди, но можем достичь просто нереальных вершин,

– говорила alyona alyona.

Кроме того, строка "все девы родились когда-то людьми" передает мысль о том, что обычные люди могут влиять на мир и оставлять след в истории.