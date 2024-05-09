Алена и Яна мощно представили Украину с треком Teresa & Maria и, к тому же, установили уникальный рекорд на Евровидении-2024.

К теме alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Что известно о рекорде, который установила Украина на Евровидении

Дело в том, что место alyona alyona и Jerry Heil в финале Евровидения-2024 ознаменовало 18-й выход страны в гранд-финал песенного конкурса. Эта веха закрепляет за Украиной статус единственной страны, которая неизменно проходит в гранд-финал Евровидения.

alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Что известно об участии Украины в Евровидении