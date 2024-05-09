Алена и Яна мощно представили Украину с треком Teresa & Maria и, к тому же, установили уникальный рекорд на Евровидении-2024.
К теме alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024
Что известно о рекорде, который установила Украина на Евровидении
Дело в том, что место alyona alyona и Jerry Heil в финале Евровидения-2024 ознаменовало 18-й выход страны в гранд-финал песенного конкурса. Эта веха закрепляет за Украиной статус единственной страны, которая неизменно проходит в гранд-финал Евровидения.
alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн
Что известно об участии Украины в Евровидении
- Все началось еще в 2003 году с выступления Александра Пономарева с песней Hasta la vista. Успех страны продолжился в 2004 году, когда Руслана с зажигательным треком "Дикие танцы" одержала победу.
- В последующие годы Украину представляли "Гринджолы" в 2005 году, Тина Кароль в 2006 году, Верка Сердючка в 2007 году и Ани Лорак в 2008 году, и почти все они достигли исключительных результатов.
- В 2012 году от Украины на Евровидение поехала Гайтана с композицией Be My Guest и тоже попала в финал песенного конкурса, а в 2013 году это была Злата Огневич с песней Gravity.
- Позже представителями Украины также были Мария Яремчук, Джамала, O.Torvald, Melovin и группа Go_A.
- В 2022 году третью победу для Украины одержал Kalush Orchestra с песней Stefania. Тогда коллектив со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали".
- В 2023 году на Евровидении от Украины выступила группа Тvоrchi, которая заняла шестое место, получив 243 балла –54 от жюри и 189 от зрителей. Группа на большой сцене песенного конкурса в Ливерпуле спела композицию Heart of Steel.
- Важно заметить, что в 2015 и 2019 годы Украина отказалась от участия в Евровидении, а в 2020 году конкурс вообще отменили из-за пандемии Covid-19, поэтому тогда никто не участвовал в песенном конкурсе.