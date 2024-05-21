На днях она очаровала всех роскошным образом на красной дорожке в Каннах, а теперь порадовала посетителей аэропорта невероятным исполнением конкурсной песни.

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Jerry Heil спела Teresa&Maria в аэропорту

Очень трогательное видео певица сняла в одном из аэропортов, по дороге из Канн в Польшу. Увидев фортепиано, Jerry Heil не удержалась и сыграла Teresa&Maria. Живое исполнение хита Евровидения-2024 растрогало публику, посетители аэропорта снимали перформанс на видео и распространяли ролики в сети.

Яна также показала особое выступление подписчикам в соцсетях. После невероятного результата на Евровидении-2024 к исполнительнице приковано внимание иностранной публики, поэтому ее засыпали комплиментами не только из Украины, но и из-за рубежа.

"Вижу пианино – растворяюсь в музыке", – прокомментировала такую импровизацию Jerry Heil.

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