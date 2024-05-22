Дело в том, что после песенного конкурса Яна поехала выступать на Каннский фестиваль. Сейчас же она показала, как проводит время дома.

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Что известно о возвращении Jerry Heil в Украину

22 мая исполнительница записала инстаграм-сторис, где слышно воздушную тревогу. Она подчеркнула, что именно так звучит ее дом.

Если вы спросите меня как это вернуться домой. Это воздушная тревога. Спокойно, безопасно и расслабляюще. Спасибо, русские,

– саркастически сказала певица.



Jerry Heil вернулась в Киев / Скриншот из инстаграм-сторис

Также артистка показала свое секретное место в столице. Она наслаждалась пением птиц в саду с матчей.



Jerry Heil вернулась в Киев / Скриншот из инстаграм-сторис

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