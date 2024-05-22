Дело в том, что после песенного конкурса Яна поехала выступать на Каннский фестиваль. Сейчас же она показала, как проводит время дома.
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Что известно о возвращении Jerry Heil в Украину
22 мая исполнительница записала инстаграм-сторис, где слышно воздушную тревогу. Она подчеркнула, что именно так звучит ее дом.
Если вы спросите меня как это вернуться домой. Это воздушная тревога. Спокойно, безопасно и расслабляюще. Спасибо, русские,
– саркастически сказала певица.
Jerry Heil вернулась в Киев / Скриншот из инстаграм-сторис
Также артистка показала свое секретное место в столице. Она наслаждалась пением птиц в саду с матчей.
Jerry Heil вернулась в Киев / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно об участии Украины в Евровидении-2024
- В этом году певицы alyona alyona и Jerry Heil установили исторический рекорд, став единственной страной, которая ежегодно проходит в финал песенного конкурса.
- Выступая под номером 2, дуэт исполнил композицию Teresa & Maria, вдохновленную стойкостью украинских женщин в условиях войны. Песня быстро попала в мировые чарты iTunes, что свидетельствует о ее популярности.
- Динамичное и эмоциональное выступление в постановке известного режиссера Тани Муиньо очаровал зрителей. В конце номера Алена и Яна призвали к миру и свободе для Украины.
- По итогам голосования жюри и зрителей украинки получили 453 балла, заняв почетное третье место в гранд-финале Евровидения-2024 в Мальме.