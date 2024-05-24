Яна тільки нещодавно повернулася з Каннського фестивалю до Києва. Втім, тепер артистка розповіла про процес підготовки до Євробачення, про який мало хто знає.
Цікаво Jerry Heil наживо заспівала Teresa&Maria в аеропорту: відео, що проймає до мурах
Які світлини показала Jerry Heil
Співачка опублікувала серію фотографій, на яких показала те, що відбувалося за лаштунками Євробачення-2024. На деяких світлинах Яна позує разом з реперкою alyona alyona у гримерці. Дівчата вбрані в парний одяг чорного кольору, який прикрашений ключами.
Спогади про Євробачення,
– поділилася Jerry Heil.
Alyonа Alyona і Jerry Heil у гримерці / Фото з інстаграму співачки
Водночас на інших фото артистка показала процес підготовки до виступу. Так, Яні робили зачіску та макіяж, які б підходили під її сценічний образ.
Jerry Heil готується до Євробачення-2024 / Фото з інстаграму співачки
Ба більше, Jerry Heil поділилася спільним кадром з постановницею їхнього з alyona alyona номера для Євробачення Таню Муіньо. На світлинах можна помітити, як артистки працюють над закінченням свого виступу.
Український дует працює з Таню Муіньо / Фото з інстаграму співачки
Що відомо про участь артисток у Євробаченні-2024
- Співачки встановили історичний рекорд. Річ у тім, що Україна – єдина країна, яка завжди виходить у гранд-фінал Євробачення.
- Аlyona Аlyona та Jerry Heil виступили у гранд-фіналі конкурсу під номером 2. Попри те, що ця позиція вважалася "смертельною", дівчата змогли гідно представити Україну на конкурсі. Артистки виконали пісню Teresa&Maria, натхненну силою українських жінок в умовах війни. Композиція заполонила серця слухачів і потрапила до світових чартів.
- Виступ, режисером якого стала відома Таню Муіньо, не залишив глядачів байдужими. Наприкінці номера Альона та Яна закликали до миру та свободи для України.
- За підсумками голосування журі та глядачів українки здобули 453 бали, посівши почесне третє місце у гранд-фіналі Євробачення-2024 у Мальме.