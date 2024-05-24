Яна тільки нещодавно повернулася з Каннського фестивалю до Києва. Втім, тепер артистка розповіла про процес підготовки до Євробачення, про який мало хто знає.

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Які світлини показала Jerry Heil

Співачка опублікувала серію фотографій, на яких показала те, що відбувалося за лаштунками Євробачення-2024. На деяких світлинах Яна позує разом з реперкою alyona alyona у гримерці. Дівчата вбрані в парний одяг чорного кольору, який прикрашений ключами.

Спогади про Євробачення,

– поділилася Jerry Heil.



Alyonа Alyona і Jerry Heil у гримерці / Фото з інстаграму співачки

Водночас на інших фото артистка показала процес підготовки до виступу. Так, Яні робили зачіску та макіяж, які б підходили під її сценічний образ.



Jerry Heil готується до Євробачення-2024 / Фото з інстаграму співачки

Ба більше, Jerry Heil поділилася спільним кадром з постановницею їхнього з alyona alyona номера для Євробачення Таню Муіньо. На світлинах можна помітити, як артистки працюють над закінченням свого виступу.



Український дует працює з Таню Муіньо / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про участь артисток у Євробаченні-2024