Победу на Евровидении-2024 одержали Nemo из Швейцарии. У них было потрясающее выступление, что покорило и профессиональное жюри, и зрителей, пишет Show 24.

К слову Призвали к миру и свободе Украины: alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения

Какое место получила Украина

Украина благодаря своим представительницам alyona alyona и Jerry Heil получила 3 место на самом масштабном музыкальном конкурсе.

alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Что известно о выступлении Jerry Heil и alyona alyona alyona