Победу на Евровидении-2024 одержали Nemo из Швейцарии. У них было потрясающее выступление, что покорило и профессиональное жюри, и зрителей, пишет Show 24.
К слову Призвали к миру и свободе Украины: alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения
Какое место получила Украина
Украина благодаря своим представительницам alyona alyona и Jerry Heil получила 3 место на самом масштабном музыкальном конкурсе.
alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн
Что известно о выступлении Jerry Heil и alyona alyona alyona
- На Евровидение-2024 представительницы Украины поехали с песней Teresa & Maria. Это композиция о силе женщин, испытаниях, которые встают перед ними. Трек приобретает особый символизм на фоне событий большой войны. Песня рассказывает о том, что даже святые раньше были обычными людьми.
- На сцене Евровидения alyona alyona и Jerry Heil представили обновленную версию своего выступления – она оказалась более динамичной, чем на Нацотборе. Это удивительное сочетание визуальных элементов с вокалом и рэпом девушек поразило зрителей.
- Перформанс начался с появления Яны, за каждым шагом которой на сцене появлялось изображение воды. Далее артистка поднималась на гору, преодолевая препятствия, что становятся на пути женщин. Тем временем Алена исполнила рэп. Девушки завершили выступление, встав на фоне женщин, олицетворяющих дев из песни артисток. В завершение, alyona alyona и Jerry Heil выразили благодарность Европе за ее поддержку Украины.
- Заметим, что во время выступления в первом полуфинале Jerry Heil травмировала колено. Она с экспрессией упала на колени, не рассчитав наклон горы, по которой поднималась. Тогда как alyona alyona споткнулась через кольчугу во время репетиции еще накануне полуфиналов. Она сломала ноготь и немного повредила наряд. К счастью, эти жертвы и травмы были незначительными.