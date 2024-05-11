В этом году alyona alyona & Jerry Heil установили абсолютный рекорд Украины на Евровидении. Наша страна стала единственной страной, которая постоянно проходит в гранд-финал. И выступление в прямом эфире доказало, что это не просто так.
Интересно alyona alyona и Jerry Heil представили Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни
alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения-2024
Композиция, которая представляет Украину в Мальме, очень символичная. В ней воспевается важность объединения женщин. Teresa & Maria вдохновлена силой украинок, которым во время войны пришлось пройти много испытаний.
На сцене Евровидения alyona alyona & Jerry Heil поразили невероятным, динамичным номером, который поставила известный режиссер Таню Муиньо. Хотя накануне финала обе девушки получили травмы, это не помешало им достойно выступить.
Выступление alyona alyona & Jerry Heil в финале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн
Текст песни Teresa & Maria
Джере-джере-джерело пробива собі шлях
Що би що би не було, світ на її плечах
Мані-мані-манівці звивисті, скелясті
Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as a human beings
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as a human beings
Навіть ще змаля ми шукали шлях
Та життя – петля, ніби для тих, хто падає
На своїх плечах ще мале дівча
Несе з болю чан і вбача, що то вада є
Знову не така, то надто м'яка
Одяг на кістках, голяка чи то під вінець
Де твоє дитя? Що твоє життя?
Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець
І хай хтось хоче аби ми зламались
Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець
І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість
Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість
Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю
знаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремно
І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко
Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as a human beings
З нами Мама Тереза і Діва Марія
Босі, ніби по лезу, йшли по землі
With us mama Teresa, Diva Maria
All the Divas were born as a human beings
Как зал отреагировал на выступление alyona alyona & Jerry Heil в гранд-финале
Во время мощного номера зрители с энтузиазмом подпевали дуэту. Кроме того, выступление вызвало бурные аплодисменты публики, которая была явно тронута увиденным. Выходя со сцены, Алена и Яна поблагодарили восторженных европейских поклонников за их овации.