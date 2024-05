В этом году alyona alyona & Jerry Heil установили абсолютный рекорд Украины на Евровидении. Наша страна стала единственной страной, которая постоянно проходит в гранд-финал. И выступление в прямом эфире доказало, что это не просто так.

Интересно alyona alyona и Jerry Heil представили Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни

alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения-2024

Композиция, которая представляет Украину в Мальме, очень символичная. В ней воспевается важность объединения женщин. Teresa & Maria вдохновлена силой украинок, которым во время войны пришлось пройти много испытаний.

На сцене Евровидения alyona alyona & Jerry Heil поразили невероятным, динамичным номером, который поставила известный режиссер Таню Муиньо. Хотя накануне финала обе девушки получили травмы, это не помешало им достойно выступить.

Выступление alyona alyona & Jerry Heil в финале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн

Текст песни Teresa & Maria

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці звивисті, скелясті

Але знай: в твоїй руці твоє власне щастя

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя – петля, ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м'яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять! І затям: скоро вже кінець

І хай хтось хоче аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів, добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю

знаєш твій тернистий шлях, саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом не легко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us mama Teresa, Diva Maria

All the Divas were born as a human beings

Как зал отреагировал на выступление alyona alyona & Jerry Heil в гранд-финале

Во время мощного номера зрители с энтузиазмом подпевали дуэту. Кроме того, выступление вызвало бурные аплодисменты публики, которая была явно тронута увиденным. Выходя со сцены, Алена и Яна поблагодарили восторженных европейских поклонников за их овации.