До того ж Олександр раніше зізнався, яку дівчину хоче зустріти в шоу. Він поділився, що це має бути "перша леді ветеранської політики".

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Як Терена запросили на шоу "Холостяк"

Військовий зазначив, що все розпочалося зі знімань телеканалу СТБ сюжету для спецпроєкту "Нескорені". Програма мала на меті розповісти про змагання "Ігри нескорених", в яких брав участь Олександр. Під час знімань команда телеканалу багато жартувала про красу хлопців, зокрема і Терена.

І щось типу саме я наче як типаж "Холостяка", і було б добре зняти такий проєкт зі мною. На той момент це просто для мене, не знаю чи це для них, були жарти. І якось так знаєш вудочку закинули,

– зізнався військовий.

Того ж дня відбулася розмова між Олександром і командою телеканалу. Згодом у Терена взяли кілька інтерв'ю, питання в яких трохи здивували ветерана війни.

Я не розумів про що це, до чого це інтерв'ю, поки не почалося питання про любов, сім'ю, і я зрозумів, що це не були жарти. У кінці вони запропонували взяти участь. Це було влітку 2023-го,

– поділився Олександр.

Водночас на кастингу шоу "Холостяк" Терена питали про ідеал жінки, колишні стосунки та готовність до створення сім'ї. Ба більше, команда телеканалу цікавилася життям військового до втрати ніг та після цього.

Олександр Терен про запрошення на шоу "Холостяк": дивіться відео онлайн

Що відомо про участь Терена у шоу "Холостяк"