За словами Олександра, він не проти піти на проєкт. Ба більше, військовий розповів про місію, яку хоче нести, за умови його участі в шоу.
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Чому Терен хоче взяти участь у шоу "Холостяк"
Захисник зізнався, що бажання стати новим "холостяком" пов'язане не з розважальною складовою, а навпаки – з соціальною. На його думку, так, він зможе сформувати позитивний образ ветерана війни в українців. До того ж Олександр впевнений, що йому це вдалося б втілити, за умови участі у шоу.
Я б не відмовився від участі у цьому проекті. Але в більшості саме за соціальною складовою. Ну, прикиньте, хлопець без ніг, ветеран – холостяк. І за нього "б'ються" 10 чи 15 жінок. Це ж прям класно! Я просто пропагую і намагаюсь сформувати позитивний образ ветерана у суспільстві. Тому такий масштабний проект однозначно дуже позитивно повпливав би на цю місію,
– зізнався захисник.
Водночас керівництво проєкту "Холостяк" ніяк не прокоментувало заяву військового. Однак, цілком ймовірно, що до бажання Олександра таки дослухаються.
Інтерв'ю Олександра Терена: дивіться відео онлайн
Що відомо про Олександра Терена
- До повномасштабного вторгнення чоловік працював баристою у Києві. Однак, після 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем на фронт, де приєднався до батальйону "Карпатська Січ".
- У тяжких боях на Харківщині Терен втратив дві ноги.
- Під час відновлення у США Олександр навчався у школі публіцистики "Голос війни" і став учасником проєкту "Ветерани різні. Перемога одна". Він брав участь у балетному перформансі команди "United Ukrainian Ballet" під час благодійних виступів у Каліфорнії, США. Також став призером "Ігор Нескорених" 2023 року в Німеччині.
- Ба більше, у 2023 році він видав автобіографічну книгу "Історія впертого чоловіка".
- Після реабілітації та протезування у США, Олександр запустив проєкт "Відвал ніг", де досліджує українські міста на безбар'єрність. Гостями шоу стали українські зірки, серед яких Василь Байдак, Маша Єфросиніна, Влад Хільченко, Олександра Заріцька та Володимир Дантес.