За словами Олександра, він не проти піти на проєкт. Ба більше, військовий розповів про місію, яку хоче нести, за умови його участі в шоу.

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Чому Терен хоче взяти участь у шоу "Холостяк"

Захисник зізнався, що бажання стати новим "холостяком" пов'язане не з розважальною складовою, а навпаки – з соціальною. На його думку, так, він зможе сформувати позитивний образ ветерана війни в українців. До того ж Олександр впевнений, що йому це вдалося б втілити, за умови участі у шоу.

Я б не відмовився від участі у цьому проекті. Але в більшості саме за соціальною складовою. Ну, прикиньте, хлопець без ніг, ветеран – холостяк. І за нього "б'ються" 10 чи 15 жінок. Це ж прям класно! Я просто пропагую і намагаюсь сформувати позитивний образ ветерана у суспільстві. Тому такий масштабний проект однозначно дуже позитивно повпливав би на цю місію,

– зізнався захисник.

Водночас керівництво проєкту "Холостяк" ніяк не прокоментувало заяву військового. Однак, цілком ймовірно, що до бажання Олександра таки дослухаються.

Інтерв'ю Олександра Терена: дивіться відео онлайн

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