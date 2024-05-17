До того ж він зізнався, яку дівчину хоче знайти в шоу. За його словами, це має бути "перша леді ветеранської політики".
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Як прокоментував Терен участь у шоу "Холостяк"
Олександр розповів, що хоче зустріти дівчину, з якою відчуватиме себе інакше. Водночас участь у проєкті стане частиною життя ветерана війни. Втім, чоловік не припинятиме соціальну діяльність, а натомість покаже, що для людини немає нічого неможливого. Також Терен наголосив, що не варто цуратися людей з інвалідністю.
Я хочу власним прикладом доводити, що для людини можливо все – не зважаючи на те, в якому вона статусі. З 1-ю групою інвалідності я зробив значно більше, ніж з 3-ю. Я хочу наглядно показати, що ветерани та люди з інвалідністю можуть жити активне, наповнене в усіх сенсах життя,
– зазначив Олександр.
До того ж він висловив захоплення українками. Водночас ветеран війни зізнався, яку дівчину хоче знайти на проєкті.
Я щиро захоплююсь українками! Ви завжди були наділені особливою силою, а за останні роки ваша потужність, відданість, боротьба за перемогу та сила любові вселяють у мене неабияку віру в те, що "Перша Леді ветеранської політики" існує. Чекатиму її на проєкті,
– поділився військовий.
Що відомо про участь Терена у шоу "Холостяк"
- Останній сезон проєкту викликав питання в користувачів щодо доречності продовжувати зйомки під час повномасштабного вторгнення.
- На це Григорій Решетник сказав, що команда працює над способами запуску нового сезону. На думку шоумена, кохання завжди на часі. Втім, треба було знайти вдалого героя та зрозуміти, як діяти під час повітряних тривог.
- Водночас у шоу Жені Яновича Олександр "Терен" Будько зізнався, що не проти взяти участь у "Холостяку". Для нього важливо сформувати позитивний образ ветерана війни у суспільстві. Тому він хотів стати героєм проєкту з огляду соціальної складової, а не розважальної.
- 13 травня стало відомо, що "Холостяк" повертається на телеекрани. Головний герой – Олександр "Терен" Будько, військовий, ветеран війни, громадський діяч, письменник.
- Організатори шоу повідомили, що нові анкети з'являються кожні дві хвилини. За першу добу після оголошення нового сезону шоу надійшло понад 500 анкет від українок.