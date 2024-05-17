До того ж він зізнався, яку дівчину хоче знайти в шоу. За його словами, це має бути "перша леді ветеранської політики".

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Як прокоментував Терен участь у шоу "Холостяк"

Олександр розповів, що хоче зустріти дівчину, з якою відчуватиме себе інакше. Водночас участь у проєкті стане частиною життя ветерана війни. Втім, чоловік не припинятиме соціальну діяльність, а натомість покаже, що для людини немає нічого неможливого. Також Терен наголосив, що не варто цуратися людей з інвалідністю.

Я хочу власним прикладом доводити, що для людини можливо все – не зважаючи на те, в якому вона статусі. З 1-ю групою інвалідності я зробив значно більше, ніж з 3-ю. Я хочу наглядно показати, що ветерани та люди з інвалідністю можуть жити активне, наповнене в усіх сенсах життя,

– зазначив Олександр.

До того ж він висловив захоплення українками. Водночас ветеран війни зізнався, яку дівчину хоче знайти на проєкті.

Я щиро захоплююсь українками! Ви завжди були наділені особливою силою, а за останні роки ваша потужність, відданість, боротьба за перемогу та сила любові вселяють у мене неабияку віру в те, що "Перша Леді ветеранської політики" існує. Чекатиму її на проєкті,

– поділився військовий.

Що відомо про участь Терена у шоу "Холостяк"