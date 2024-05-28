К тому же Александр ранее признался, какую девушку хочет встретить в шоу. Он поделился, что это должна быть "первая леди ветеранской политики".

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Как Терена пригласили на шоу "Холостяк"

Военный отметил, что все началось со съемок телеканала СТБ сюжета для спецпроекта "Непокоренные". Программа имела целью рассказать о соревнованиях "Игры непокоренных", в которых принимал участие Александр. Во время съемок команда телеканала много шутила о красоте ребят, в том числе и Терена.

И что-то типа именно я как бы типаж "Холостяка", и было бы хорошо снять такой проект со мной. На тот момент это просто для меня, не знаю или это для них, были шутки. И как-то так знаешь удочку забросили,

– признался военный.

В тот же день состоялся разговор между Александром и командой телеканала. Впоследствии у Терена взяли несколько интервью, вопросы в которых немного удивили ветерана войны.

Я не понимал о чем это, к чему это интервью, пока не начался вопрос о любви, семье, и я понял, что это не были шутки. В конце они предложили принять участие. Это было летом 2023-го,

– поделился Александр.

В то же время на кастинге шоу "Холостяк" Терена спрашивали об идеале женщины, бывших отношениях и готовности к созданию семьи. Более того, команда телеканала интересовалась жизнью военного до потери ног и после этого.

Александр Терен о приглашении на шоу "Холостяк": смотрите видео онлайн

Что известно об участии Терена в шоу "Холостяк"