З'ясувалося, що ним буде військовий Олександр Терен. Цікаво, що цьогоріч уперше в історії програми ім'я головного героя оголосили одночасно з початком кастингу.

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Що відомо про повернення шоу "Холостяк"

Організатори зазначили, що впродовж двох років шукали гідного кандидата на роль холостяка, який буде справжнім героєм нашого часу. Продюсери проєкту вважають, що сьогодні ідеальний чоловік в очах українок – це захисник, поруч з яким почуваєшся у безпеці. На їхню думку, Олександр Терен чудово підходить під ці параметри.

Цієї осені разом із холостяком ми сформуємо національну культуру, дружню до ветеранів та ветеранок. І поринемо у нову історію кохання,

– написали творці проєкту.

Відомо також, що романтичне реаліті-шоу вийде вже цієї осені.