Шоумен зізнався, що посварився з колишньою. Він вважає, що їм настав час рухатися далі.
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Що Коляденко сказав про стосунки з Білик
З'ясувалося, що артисти з грудня 2023 року не спілкуються. Дмитро пояснив, що причиною стало його невдоволення тим, як Ірина ставилася до нього. Він заявив, що виконавиця говорить одне, думає інше, а робить третє.
Колишня – це колишня. Все, досить. Любили, сварилися – ви розвелися, у неї інший чоловік. Ми товаришували 15 років, але ж я не подружка Ірині Білик, а поводився як подружка. Я прив'язаний до Ірини Білик, треба ставити крапку. Казати "дякую, я тебе любив і буду любити, але я пішов далі". І ми домовилися, що у неї своє кохання, а у мене своє,
– підкреслив співак.
Інтерв'ю з Дмитром Коляденком: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Дмитра Коляденка та Ірини Білик
- Зіркова пара перебувала у цивільному шлюбі з 2003 до 2006 року.
- Здавалося, вони ідеально підходять одне одному, проте ревнощі Коляденка постійно ставали причинами конфліктів пари.
- Попри це, щороку протягом їхніх стосунків Дмитро робив Ірині пропозицію. Співачка погоджувалася, однак весілля щоразу відкладалося.
- Згодом пара все ж розійшлася. Розрив видався для хореографа дуже болісним. У стані гніву й образи він продав інтимні світлини Білик жовтій пресі, викинув із вікна 13 поверху їхній диван, а також порізав картини, написані артисткою.
- Водночас після цього вони помирилися й тривалий час перебували у дружніх стосунках.