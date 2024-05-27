Шоумен зізнався, що посварився з колишньою. Він вважає, що їм настав час рухатися далі.

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Що Коляденко сказав про стосунки з Білик

З'ясувалося, що артисти з грудня 2023 року не спілкуються. Дмитро пояснив, що причиною стало його невдоволення тим, як Ірина ставилася до нього. Він заявив, що виконавиця говорить одне, думає інше, а робить третє.

Колишня – це колишня. Все, досить. Любили, сварилися – ви розвелися, у неї інший чоловік. Ми товаришували 15 років, але ж я не подружка Ірині Білик, а поводився як подружка. Я прив'язаний до Ірини Білик, треба ставити крапку. Казати "дякую, я тебе любив і буду любити, але я пішов далі". І ми домовилися, що у неї своє кохання, а у мене своє,

– підкреслив співак.

Інтерв'ю з Дмитром Коляденком: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Дмитра Коляденка та Ірини Білик