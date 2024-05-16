Телеканал СТБ, де цієї осені стартуватиме новий сезон "Холостяка", поділився цікавими деталями. Стільки дівчат побажало взяти участь у шоу, що сайт ненадовго "обвалився".

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Скільки дівчат подало анкети

Організатори шоу повідомили, що нові анкети з'являються кожні дві хвилини. За першу добу після оголошення нового сезону шоу надійшло понад 500 анкет від українок.

Ваші анкети падають кожні 2 хвилини. Ви обвалили нам сайт на 13 хвилин. Лише за першу добу Холостяку надійшло понад 500 анкет, і вони продовжують і продовжують поступати! Ваша шалена активність – у саме наше серденько,

– пишуть представники каналу.

Канал СТБ каже не зупинятися, адже в кожної є шанс вирушити назустріч коханню та підкорити серце "Холостяка".

Що відомо про новий "Холостяк"