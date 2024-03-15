Як запевнив Григорій Решетник, ми таки побачимо 13 сезон романтичного реаліті.

До слова Я – лейтенант запасу, – Григорій Решетнік чесно відповів, чи піде воювати

Перший сезон української адаптації американського реаліті "Холостяк" вийшов на телебаченні у 2011 році. Відтоді щороку вся Україна спостерігає за романтичним шоу, де жінки борються за серце головного героя. Утім, із початку повномасштабного вторгнення зйомки проєкту були призупинені. Останній сезон вийшов восени 2022 року за участі бізнесмена Алекса Топольського.

Що відомо про 13 сезон "Холостяка"

Всупереч війні, глядачі з нетерпінням чекають на вихід нового сезону. За словами Григорія Решетника, досить складно все реалізувати під час воєнного стану. Команда працює й шукає різні варіанти, саме тому зовсім скоро 13 сезон вийде на екрани, адже кохання завжди на часі.

"Глядачі просто вимагають, щоб ми повернули шоу. Крінжове воно чи ні – не важливо. "Холостяк" усе одно залишається найобговорюванішим і найпопулярнішим проєктом. Він постійно серед 10 найпопулярніших запитів у Google. Звісно, зйомки, виробництво – процес складно реалізувати. Уявімо, у героя з учасницею побачення. Вони ведуть романтичний діалог, атмосфера відповідна. Аж раптом починається тривога. Так, як ми реаліті, треба бути готовими до різних сценаріїв. Та й головного героя тяжкувато знайти. Але ми наближаємося до того, що глядачі вже дуже скоро побачать новий "Холостяк",

– запевнив Решетник.

Дивитися онлайн інтерв'ю Григорія Решетника Аліні Доротюк:

Ведучий стверджує, що, попри хейт, шоу дуже популярне й одне з найрейтинговіших на телебаченні.

Що стосується участі дівчат у "Холостяку", то на сайті телеканалу СТБ можна заповнити анкету.

Хто був головними героями проєкту протягом 12 сезонів шоу "Холостяк"