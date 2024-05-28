Головний герой нового "Холостяка" Терен зізнався, чи вважає шоу сексистським

Головним героєм нового сезону шоу "Холостяк" став – ветеран війни Олександр Терен. Військовий розповів, чи вважає цей проєкт сексистським.

Нещодавно телеканал СТБ повідомив про старт офлайн-кастингу на шоу. Організатори поки задоволені дівчатами, які прийшли спробувати себе у відборі на на проєкт.

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Чи вважає Терен шоу "Холостяк" сексистським

Незважаючи на те, що деякі глядачі впевнені в сексизмі проєкту "Холостяк", Олександр не вважає, що шоу когось дискримінує. За словами військового, дівчата йдуть туди свідомо, та їх ніхто не змушує продовжувати брати участь.

Жінка може в будь-який момент припинити свою участь у "Холостяку" та відмовитись від троянди. І ще ж у нас є шоу "Холостячка", яке мусило б теж мати приставку "сексистське". Це врівноважує шанси одних і інших, тому я б не назвав це шоу сексистським,

– поділився Терен.

Водночас ветеран війни радий, що дівчатам заздалегідь повідомили ім'я нового "Холостяка". Таким чином, Олександр сподівається, що учасниці знатимуть, куди вони йдуть і за кого боротимуться в шоу.

Я щиро сподіваюсь, що дівчата, які вже подають свої анкети, знають, куди вони йдуть, мою життєву позицію. Вони бачать, як я себе транслюю, вони будуть йти на мене чи до мене точніше, як до людини, з якою, напевно, вони б хотіли зв'язати своє життя,

– зізнався військовий.

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