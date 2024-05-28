Нещодавно телеканал СТБ повідомив про старт офлайн-кастингу на шоу. Організатори поки задоволені дівчатами, які прийшли спробувати себе у відборі на на проєкт.
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Чи вважає Терен шоу "Холостяк" сексистським
Незважаючи на те, що деякі глядачі впевнені в сексизмі проєкту "Холостяк", Олександр не вважає, що шоу когось дискримінує. За словами військового, дівчата йдуть туди свідомо, та їх ніхто не змушує продовжувати брати участь.
Жінка може в будь-який момент припинити свою участь у "Холостяку" та відмовитись від троянди. І ще ж у нас є шоу "Холостячка", яке мусило б теж мати приставку "сексистське". Це врівноважує шанси одних і інших, тому я б не назвав це шоу сексистським,
– поділився Терен.
Водночас ветеран війни радий, що дівчатам заздалегідь повідомили ім'я нового "Холостяка". Таким чином, Олександр сподівається, що учасниці знатимуть, куди вони йдуть і за кого боротимуться в шоу.
Я щиро сподіваюсь, що дівчата, які вже подають свої анкети, знають, куди вони йдуть, мою життєву позицію. Вони бачать, як я себе транслюю, вони будуть йти на мене чи до мене точніше, як до людини, з якою, напевно, вони б хотіли зв'язати своє життя,
– зізнався військовий.
Олександр Терен про сексизм у шоу "Холостяк": дивіться відео онлайн
Що відомо про "Холостяк-13"
- Навесні цього року Григорій Решетник повідомив, що телеканал СТБ працює над способами запуску нового сезону шоу. Головною проблемою було знайти вдалого героя та зрозуміти як діяти під час повітряних тривог.
- Водночас у шоу Жені Яновича Олександр Терен зізнався, що взяв би участь у "Холостяку", якби його запросили. Ветеран війни мав би змогу через проєкт створити позитивний образ військового у суспільстві.
- 13 травня стало відомо, що "Холостяк" повертається на телеекрани. Головний герой – Олександр Терен, військовий, ветеран війни, громадський діяч, письменник.
- Організатори шоу повідомили, що нові анкети з'являються кожні дві хвилини. За першу добу після оголошення нового сезону шоу надійшло понад 500 анкет від українок.