Нещодавно Олександр розповів як його запросили на шоу "Холостяк". За словами військового, все розпочалося зі звичайного жарту.
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Що відомо про офлайн-кастинг на шоу “Холостяк”
Проєкт вже восени вийде в ефір телеекранів, тому канал СТБ розкрив подробиці перебігу офлайн-кастингу на шоу. У своїх соцмережах команда опублікувала кілька кадрів, на яких можна помітити навіть майбутніх учасниць "Холостяка". За словами організаторів шоу, вони задоволені дівчатами, які прийшли спробувати свої сили на кастингу.
Ми розпочали оффлайн-кастинги і тішимося від того, які ж круті дівчата мріють побудувати стосунки з нашим холостяком,
– написала команда телеканалу СТБ.
Розпочався офлайн-кастинг шоу "Холостяк" / Скриншот з інстаграм-сторіс
Водночас організатори шоу нагадали, що досі є можливість заповнити онлайн-анкету для участі в "Холостяку".
Досі відкрита онлайн-форма для участі в Холостяку / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про "Холостяка" Олександра Терена
- До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював баристою в Києві. Втім, після 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем на фронт і вступив до батальйону "Карпатська Січ".
- Під час боїв на Харківщини військовий втратив обидві ноги, тому йому довелося пізніше полетіти на лікування у США. Там він навчався у школі публіцистики "Голос війни" та приєднався до проєкту "Ветерани різні. Перемога одна".
- Згодом Терен взяв участь у балетній постановці команди "United Ukrainian Ballet" під час благодійних виступів у Каліфорнії.
- Крім того, він здобув перемогу на "Іграх Нескорених" у 2023 році в Німеччині.
- Того ж року Олександр випустив автобіографічну книгу "Історія впертого чоловіка", яка поповнила список його досягнень.
- Ба більше, ветеран створив шоу "Відвал ніг". Проєкт має на меті оцінити безбар'єрність українських міст. Гостями програми стали такі відомі українські зірки, як Василь Байдак, Маша Єфросиніна, Влад Хільченко, Олександра Зарицька та Володимир Дантес.