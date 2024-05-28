Недавно телеканал СТБ сообщил о старте оффлайн-кастинга на шоу. Организаторы пока довольны девушками, которые пришли попробовать себя в отборе на на проект.
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Считает ли Терен шоу "Холостяк" сексистским
Несмотря на то, что некоторые зрители уверены в сексизме проекта "Холостяк", Александр не считает, что шоу кого-то дискриминирует. По словам военного, девушки идут туда сознательно, и их никто не заставляет продолжать участвовать.
Женщина может в любой момент прекратить свое участие в "Холостяке" и отказаться от розы. И еще у нас есть шоу "Холостячка", которое должно было бы тоже иметь приставку "сексистское". Это уравновешивает шансы одних и других, поэтому я бы не назвал это шоу сексистским,
– поделился Терен.
В то же время ветеран войны рад, что девушкам заранее сообщили имя нового "Холостяка". Таким образом, Александр надеется, что участницы будут знать, куда они идут и за кого будут бороться в шоу.
Я искренне надеюсь, что девушки, которые уже подают свои анкеты, знают, куда они идут, мою жизненную позицию. Они видят, как я себя транслирую, они будут идти на меня или ко мне точнее, как к человеку, с которым, наверное, они бы хотели связать свою жизнь,
– признался военный.
Александр Терен о сексизме в шоу "Холостяк": смотрите видео онлайн
Что известно о "Холостяке-13"
- Весной этого года Григорий Решетник сообщил, что телеканал СТБ работает над способами запуска нового сезона шоу. Главной проблемой было найти удачного героя и понять как действовать во время воздушных тревог.
- В то же время в шоу Жени Яновича Александр Терен признался, что принял бы участие в "Холостяке", если бы его пригласили. Ветеран войны имел бы возможность через проект создать положительный образ военного в обществе.
- 13 мая стало известно, что "Холостяк" возвращается на телеэкраны. Главный герой – Александр Терен, военный, ветеран войны, общественный деятель, писатель.
- Организаторы шоу сообщили, что новые анкеты появляются каждые две минуты. За первые сутки после объявления нового сезона шоу поступило более 500 анкет от украинок.