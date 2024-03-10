На знімку Кетрін з дітьми виглядали дуже щасливими. Цікаво, що нещодавно папараці підловили принцесу Уельську під час прогулянки з її мамою, що свідчить про позитивне відновлення дружини принца Вільяма після операції.

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З нагоди Дня Матері, який у Великій Британії святкують 10 березня, в інстаграмі принца і принцеси Уельських опублікували світлину Кетрін з дітьми.

На фото усміхнена Її Високість сидить на стільці в оточенні принца Джордж, який стояв позаду неї, принцеси Шарлотти, котра встала праворуч, та принца Луї, який був ліворуч.

Дякую за ваші добрі побажання та постійну підтримку протягом останніх двох місяців,

– зазначили під публікацією.

Цікаво, що автором фотографії є принц Вільям. Це перше офіційне фото принцеси Уельської у 2024 році.

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