На знімку Кетрін з дітьми виглядали дуже щасливими. Цікаво, що нещодавно папараці підловили принцесу Уельську під час прогулянки з її мамою, що свідчить про позитивне відновлення дружини принца Вільяма після операції.
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Який вигляд має Кейт Міддлтон сьогодні
З нагоди Дня Матері, який у Великій Британії святкують 10 березня, в інстаграмі принца і принцеси Уельських опублікували світлину Кетрін з дітьми.
На фото усміхнена Її Високість сидить на стільці в оточенні принца Джордж, який стояв позаду неї, принцеси Шарлотти, котра встала праворуч, та принца Луї, який був ліворуч.
Дякую за ваші добрі побажання та постійну підтримку протягом останніх двох місяців,
– зазначили під публікацією.
Цікаво, що автором фотографії є принц Вільям. Це перше офіційне фото принцеси Уельської у 2024 році.
Що відомо про стан здоров'я Кейт Міддлтон
- На початку року принцесі Уельській зробили планову операцію на черевній порожнині. Процедура не пов'язана з онкологічними захворюваннями.
- Після операції Кетрін деякий час перебувала в лікарні, а потім повернулася додому.
- Зараз фізіотерапевти допомагають Її Високості з реабілітацією. Водночас це доволі тривалий процес.
- Відомо, що наразі самопочуття принцеси Уельської хороше. Нещодавно вона з принцом Вільямом та дітьми їздила на невеличкий відпочинок до маєтку Сандрінгем в Норфолку.
- Очікується, що Кейт Міддлтон повернеться до виконання своїх королівських обов'язків після Великодніх свят.