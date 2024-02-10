Відомо, що Її Високість разом з чоловіком і дітьми відправилась до маєтку Сандрінгем у Норфолку. Цікаво, що там зараз також перебуває король Чарльз III, якому нещодавно діагностували рак.

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Кейт Міддлтон вперше після операції залишила Віндзор

З'ясувалося, що у принца Джорджа, якому 10 років, принца Луї, якому 5, та в 8-річної принцеси Шарлотти розпочалися канікули, тому батьки вирішили разом з ними відпочити й поїхали до маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Відновлення Кетрін проходить добре. Вона з нетерпінням чекала на зміну обстановки й зможе розслабитися в Норфолку, поки діти випускають пару разом із Вільямом,

– зазначило джерело, близьке до королівської сім'ї.

Стан здоров'я принцеси Уельської

29 січня стало відомо, що Кейт Міддлтон завершила своє двотижневе перебування у приватній лондонській клініці після операції на черевній порожнині.

Хірургічне втручання пройшло без ускладнень і завершилося успішно.

Джерела, близькі до королівської сім'ї, стверджують, що принцеса Уельська "в надійних руках" і завдяки реабілітації прийде в норму.

"Фізіотерапевти приголомшливі, вони допомагають відновитися і встати на ноги. Після операції на черевній порожнині потрібно багато терпіння, і спочатку це трохи лякає", – говорили інсайдери.