Після цього її відпустять додому, де вона продовжить реабілітацію. Так, як виявилося, принцес Уельська повернеться до своїх громадянських обов'язків лише після Великодня.

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Кейт Міддлтон зробили операцію

З'ясувалося, що це була планову операцію на черевній порожнині. Хоч все пройшло успішно, але Її Високості доведеться залишатися в лікарні на 10-14 днів. Так, вона повернеться до публіки вже після Великодня.

Її Королівська Високість принцеса Уельська була госпіталізована вчора для планової операції на черевній порожнині. Операція пройшла успішно, і очікується, що вона залишиться в лікарні протягом десяти-чотирнадцяти днів, а потім повернеться додому для продовження одужання,

– зазначили в повідомленні.

Коли Кейт Міддлтон востаннє бачили на публіці

9 січня принцеса Уельська відзначила день народження, їй виповнилося 42 роки. Водночас перед цим, 25 грудня, королівська родина традиційно відвідала різдвяну службу в Сандрінгемі.

Тоді Кетрін виглядала просто приголомшливо в елегантному темно-синьому светрі з високим горлом у поєднанні з синім пальто Alexander McQueen. Її ансамбль доповнили модний капелюшок і замшеві черевики від Gianvito Rossi. Примітно, що принцеса Уельська віддала шану своїй покійній свекрусі, Діані, прикрасивши образ парою сережок із сапфірами та діамантами, які раніше носила принцеса.

Зазначимо, разом з Кейт Міддлтон був її чоловік принц Вільям та троє дітей.