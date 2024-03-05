Її Високість сфотографували у момент, коли вона їхала в машині зі своєю матір'ю Керол. Лише нещодавно Кенсінгтонський палац зробив оптимістичну заяву про стан здоров'я Кетрін. Тоді стало відомо, що принцеса Уельська добре себе почуває.

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Кейт Міддлтон вперше за довгий час побачили на публіці

Папараці підловили Її Високість біля Віндзорського замку. Кетрін сиділа в машині своєї мами й була одягнена в чорні захисні окуляри та пальто.

Фото можна переглянути на сайті.

Королівські експерти, зазначили, що цей вихід принцеси Уельської на прогулянку свідчить про хороше відновлення після операції.

Проблеми зі здоров'ям у Кейт Міддлтон