Її Високість сфотографували у момент, коли вона їхала в машині зі своєю матір'ю Керол. Лише нещодавно Кенсінгтонський палац зробив оптимістичну заяву про стан здоров'я Кетрін. Тоді стало відомо, що принцеса Уельська добре себе почуває.
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Кейт Міддлтон вперше за довгий час побачили на публіці
Папараці підловили Її Високість біля Віндзорського замку. Кетрін сиділа в машині своєї мами й була одягнена в чорні захисні окуляри та пальто.
Королівські експерти, зазначили, що цей вихід принцеси Уельської на прогулянку свідчить про хороше відновлення після операції.
Проблеми зі здоров'ям у Кейт Міддлтон
- У січні Її Високість успішно перенесла операцію на черевній порожнині. Процедура була плановою і не пов'язана з онкологією.
- Відомо, що зараз фізіотерапевти допомагають принцесі Уельській з реабілітацією.
- Так, очікується, що Кетрін повернеться до виконання своїх королівських обов'язків після Великодня.
- У лютому вона разом з чоловіком і дітьми вирушила у невелику поїздку до маєтку Сандрінгем в Норфолку, оскільки у принца Джорджа, принца Луї та принцеси Шарлотти були шкільні канікули. Це відбулося вперше після госпіталізації.
- Інсайдери підкреслили, що Кейт Міддлтон з нетерпінням чекала на цей відпочинок.