На снимке Кэтрин с детьми выглядели очень счастливыми. Интересно, что недавно папарацци подловили принцессу Уэльскую во время прогулки с ее мамой, что свидетельствует о положительном восстановлении жены принца Уильяма после операции.
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Как выглядит Кейт Миддлтон сегодня
По случаю Дня Матери, который в Великобритании празднуют 10 марта, в инстаграме принца и принцесс Уэльских опубликовали фотографию Кэтрин с детьми.
На фото улыбающаяся Ее Высочество сидит на стуле в окружении принца Джорджа, который стоял позади нее, одновременно принцесса Шарлотта встала справа, а принц Луи – слева.
Спасибо за ваши добрые пожелания и постоянную поддержку в течение последних двух месяцев,
– отметили под публикацией.
Интересно, что автором фотографии является принц Уильям. Это первое официальное фото принцессы Уэльской в 2024 году.
Что известно о состоянии здоровья Кейт Миддлтон
- В начале года принцессе Уэльской сделали плановую операцию на брюшной полости. Процедура была плановой и не связана с онкологическими заболеваниями.
- После операции Кэтрин некоторое время находилась в больнице, а затем вернулась домой.
- Сейчас физиотерапевты помогают Ее Высокости с реабилитацией. В то же время это довольно длительный процесс.
- Известно, что сейчас ее самочувствие хорошее. Недавно она с принцем Уильямом и детьми ездила на небольшой отдых в поместье Сандрингем в Норфолке.
- Ожидается, что Кейт Миддлтон вернется к выполнению своих королевских обязанностей после Пасхальных праздников.