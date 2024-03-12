У ролику прихильники королівської родини найбільше звернули увагу на руки монарха. Вони мали хворобливий вигляд.

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Який вигляд мав Чарльз III під час відеозвернення

Король у відео постав у темно-синьому піджаку, білій сорочці та блакитно-білій краватці. З аксесуарів у нього був золотий годинник. Загалом монарх мав цілком хороший вигляд, проте увагу глядачів привернули почервонілі та набряклі руки Його Величності.

Зазначимо, що й раніше громадськість помічала дивний вигляд кінцівок короля. Лікарі підкреслювали, що набряки можуть виникати з різних причин. Зокрема, через захворювання печінки або нирок, артриту, запалення шкіри, чи затримка рідини, що часто спостерігається у людей похилого віку.

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