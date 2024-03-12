У ролику прихильники королівської родини найбільше звернули увагу на руки монарха. Вони мали хворобливий вигляд.
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Який вигляд мав Чарльз III під час відеозвернення
Король у відео постав у темно-синьому піджаку, білій сорочці та блакитно-білій краватці. З аксесуарів у нього був золотий годинник. Загалом монарх мав цілком хороший вигляд, проте увагу глядачів привернули почервонілі та набряклі руки Його Величності.
Зазначимо, що й раніше громадськість помічала дивний вигляд кінцівок короля. Лікарі підкреслювали, що набряки можуть виникати з різних причин. Зокрема, через захворювання печінки або нирок, артриту, запалення шкіри, чи затримка рідини, що часто спостерігається у людей похилого віку.
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Що відомо про стан здоров'я Чарльза III
- У 75-річного монарха діагностували рак, що змусило його почати лікування і відкласти виконання державних обов'язків за порадою медиків.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пізніше заявив, що рак у короля був виявлений на ранній стадії, що дає позитивні шанси на швидке одужання.
- Його Величність поділився, що після оголошення новини про хворобу отримав багато зворушливих повідомлень і листівок від небайдужих людей. Вони розчулили його до сліз.
- Нещодавно Чарльза III побачили у церкві Святої Марії Магдалини разом з дружиною Каміллою. Тоді Його Величність взяв участь у дискусії з каноніком Полом Вільямсом і прогулявся по приватному маєтку в Норфолку.