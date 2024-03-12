В ролике поклонники королевской семьи больше всего обратили внимание на руки монарха. Они имели болезненный вид.

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Как выглядел Чарльз III во время видеообращения

Король в видео предстал в темно-синем пиджаке, белой рубашке и голубовато-белом галстуке. Из аксессуаров у него были золотые часы. В целом монарх имел вполне хороший вид, однако внимание зрителей привлекли покрасневшие и отёкшие руки Его Величества.

Отметим, что и раньше общественность замечала странный вид конечностей короля. Врачи подчеркивали, что отеки могут возникать по разным причинам. В частности, из-за заболевания печени или почек, артрита, воспаления кожи, или задержка жидкости, что часто наблюдается у пожилых людей.

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