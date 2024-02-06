Світові лідери висловлюють підтримку Чарльзу III на тлі новини про те, що у монарха діагностували рак. Прем'єр-міністр Великої Британії також відреагував.

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Прем'єр-міністр зізнався, що через новину про рак у короля "шокований та засмучений". Він повідомив, що хворобу виявили на ранній стадії. Це означає, що монарх може повністю одужати.

Всі наші думки з ним і його сім'єю. Ви знаєте, на щастя, це сталося на ранній стадії,

– повідомив Ріші Сунак.

Прем'єр додав, що у постійному контакті з королем. Вони продовжуватимуть роботу, бачитимуться щотижня на аудієнціях та працюватимуть з документами. Чарльзу III рекомендували лише утриматися від появ на публіці.

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