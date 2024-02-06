Світові лідери висловлюють підтримку Чарльзу III на тлі новини про те, що у монарха діагностували рак. Прем'єр-міністр Великої Британії також відреагував.
До слова Два шлюби й велика любовна драма: історії кохання короля Чарльза III, який бореться з раком
Ріші Сунак про стан здоров'я короля
Прем'єр-міністр зізнався, що через новину про рак у короля "шокований та засмучений". Він повідомив, що хворобу виявили на ранній стадії. Це означає, що монарх може повністю одужати.
Всі наші думки з ним і його сім'єю. Ви знаєте, на щастя, це сталося на ранній стадії,
– повідомив Ріші Сунак.
Прем'єр додав, що у постійному контакті з королем. Вони продовжуватимуть роботу, бачитимуться щотижня на аудієнціях та працюватимуть з документами. Чарльзу III рекомендували лише утриматися від появ на публіці.
Що відомо про стан Чарльза наразі
- Минулого понеділка Чарльз III лише повернувся з лікарні, де йому зробили операцію. Раніше представники палацу повідомили, що у короля виявили доброякісну пухлину, пов'язану зі збільшенням простати.
- Через тиждень повернення додому Букінгемський палац сповістив, що Чарльз III страждає на форму раку. Це не пов'язано з його попередньою операцією. Монарх відкладе публічні обов'язки та пройде курс лікування.
- За даними ЗМІ, до Великої Британії незабаром приїде принц Гаррі. Він покине Сполучені Штати, щоб побачитися з батьком. Він вже спілкувався з монархом телефоном.